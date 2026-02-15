Что для нас фантастика – для северян обыденность: 3 шокирующие привычки жителей Крайнего Севера

Как выживают люди на Крайнем Севере: 3 шокирующих привычки местных жителей

После поездки на Север автор Дзен-канала «Путешествия со смыслом» полностью переосмыслил понятия о холоде. Он увидел, как люди живут в немыслимых условиях, и каждое новое посещение неприступного региона меняло его изнутри.

-56 °C – не время сидеть дома!

24.12.2025 в Якутии была зафиксирована самая низкая температура на Земле за сутки – -56 °C. Но для местных жителей в этом не было ничего особенного, и они спокойно выходили на улицу по своим делам. Минус 40 °C для них ощущается как наступление весны, а минус 52 °C – как незначительное «давление».

Кстати, школьники не пропускают занятия и в такие морозы. Так, старшеклассники продолжают учиться и в -50 °C. Младшеклассники могут остаться дома при минус 45 и ниже, при условии, что на улице холодный ветер. Но даже если школу все-таки закрыли из-за морозов, улицы полны ребятишек, катающихся с горок.

Жизнь по часам

В Мурманск автор отправился в декабре, когда солнца нет неделями, город в постоянных сумерках и огнях. Первую неделю автор еще продержался, а затем его биологические ритмы стали сбиваться. Администратор в гостинице на вопрос, как они ложатся спать и встают, ответила, что живут они по часам и постоянно пьют витамины – иначе захватит тоска.

Также северяне ставят дома световые будильники, красят стены в яркие цвета и общаются друг с другом. Местные жители отличаются добродушием и общительностью – одиночество в темноте становится невыносимым.

Монотонное гудение

В пик морозов водители не глушат двигатели автомобилей. Во время поездки в Якутск автор поинтересовался у хозяина квартиры, почему так, и получил ответ: «Если заглушишь – масло станет как пластилин, до весны не заведешь». Расход бензина повышается, но все равно это выгоднее, чем арендовать теплый гараж или ремонтировать промерзший мотор.

