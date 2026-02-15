Влюбитесь с первой ложки: насыщенный и ароматный сырный суп с беконом и сухариками

Новости по теме

Не картофель, а восторг ленивого дачника: выдает по 40 клубней с 1 куста даже в сырое лето – ни окучивания, ни хлопот

Перейти

Картофель, курица и сыр: этот копеечный салат мужья подруг называют «рождественским чудом»

Перейти

От сырого леса до большой ссоры: как появилось выражение «сыр-бор»

Перейти

Не картофель, а урожайный подарок Судьбы: шпарит по 700 кг с 1 сотки даже в холодное лето – и фитофтора в пролете

Перейти

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти