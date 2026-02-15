Городовой / Полезное / Влюбитесь с первой ложки: насыщенный и ароматный сырный суп с беконом и сухариками
Влюбитесь с первой ложки: насыщенный и ароматный сырный суп с беконом и сухариками

Опубликовано: 15 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сырного супа с беконом и запеченым картофелем - без добавки не обойтись

Автор портала «Лайфхакер» Саша Миронова опубликовала рецепт сырного супа с беконом и запеченным картофелем, который обязательно станет вашим фаворитом.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • картофель – 8 шт.;
  • бекон – 10 полосок;
  • сыр – 200 г;
  • сметана – 240 г;
  • сливочное масло – 150 г;
  • мука – 80 г;
  • молоко – 0,5 л;
  • куриный бульон – 1 л;
  • сухарики;
  • зелень;
  • соль и молотый черный перец.

Способ приготовления

Запеките картофель в нагретой до 200 °C духовке за 1 час до его мягкости, остудите, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Обжарьте бекон с обеих сторон, пока он не станет хрустящим и золотистым, разрежьте на кусочки.

Растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешайте. Продолжая помешивать, понемногу вливайте молоко и мясной бульон.

Затем добавьте нарезанные кусочками картофель и бекон, посолите и поперчите. Натрите сыр и добавьте его в суп. Продолжайте варить до полного растворения сыра.

Добавьте сметану и все хорошо перемешайте. При подаче добавьте в суп зелень и сухарики.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как можно быстро и просто приготовить самсу.

Татьяна Идулбаева
