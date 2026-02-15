Влюбитесь с первой ложки: насыщенный и ароматный сырный суп с беконом и сухариками

Автор портала «Лайфхакер» Саша Миронова опубликовала рецепт сырного супа с беконом и запеченным картофелем, который обязательно станет вашим фаворитом.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- картофель – 8 шт.;
- бекон – 10 полосок;
- сыр – 200 г;
- сметана – 240 г;
- сливочное масло – 150 г;
- мука – 80 г;
- молоко – 0,5 л;
- куриный бульон – 1 л;
- сухарики;
- зелень;
- соль и молотый черный перец.
Способ приготовления
Запеките картофель в нагретой до 200 °C духовке за 1 час до его мягкости, остудите, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
Обжарьте бекон с обеих сторон, пока он не станет хрустящим и золотистым, разрежьте на кусочки.
Растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешайте. Продолжая помешивать, понемногу вливайте молоко и мясной бульон.
Затем добавьте нарезанные кусочками картофель и бекон, посолите и поперчите. Натрите сыр и добавьте его в суп. Продолжайте варить до полного растворения сыра.
Добавьте сметану и все хорошо перемешайте. При подаче добавьте в суп зелень и сухарики.
