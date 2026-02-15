В Крым по трассе Р-280 «Новороссия»: стоит ли ехать в объезд моста и чего опасаться

Качество новой дороги в Крым, заправки и сюрпризы маршрута

Обычно в Крым машины едут по Крымскому мосту. Однако в курортный сезон там часто собираются пробки, а иногда мост закрывают из-за погоды. Поэтому многие водители начинают искать другие варианты, чтобы сэкономить время и нервы.

Один из таких маршрутов - сухопутная дорога через новые регионы, по трассе Р-280 «Новороссия». В интернете про эту дорогу ходит много страшилок: пугают разбитыми трассами и отсутствием заправок. Однако реальность гораздо комфортнее, чем описывают в тревожных чатах.

Дорога

Это не временная грунтовка, а полноценная федеральная трасса. Примерно 90% пути машина едет по новому асфальту. Местами покрытие даже лучше, чем на известной трассе М-4.

Разметка везде свежая, знаки видны издалека, а обочины аккуратно выкошены. Единственный минус - участок примерно в 40 км за Чонгаром. Там пока лежит «уставший» асфальт, на котором нужно притормаживать и внимательно следить за дорогой.

Заправки и еда

Заправки встречаются регулярно, примерно каждые 50 километров. Цены на топливо немного выше, чем в среднем по стране, но вполне приемлемые. Что касается еды, то вдоль всей трассы хватает кафе и придорожных магазинов.

Путешественник Алексей Жирухин советует остановиться у Геническа. Там местные жители торгуют вкусной вяленой рыбой, арбузами и дынями.

На что обратить внимание

Дорога находится под контролем, пунктов пропуска немного, и проверка документов проходит быстро и вежливо. Есть одно строгое правило, которое нужно просто запомнить: видеорегистратор лучше убрать в бардачок, так как съемка некоторых объектов запрещена.

Вдоль трассы открываются красивые виды на бескрайние поля, а указатели на крупные города висят заранее. Для уверенности стоит скачать офлайн-карты на телефон, так как сотовая связь и интернет работают не везде идеально. Платежные карты «Мир» принимают почти везде, но небольшая сумма наличных про запас не помешает.

