Путешествие в прошлое - российский город, где время остановилось 150 лет назад

Что обязательно нужно увидеть в Елабуге

В России есть небольшой городок, где кажется, что время остановилось полтора века назад. Тихие улочки без кучи автомобилей, двухэтажные купеческие особняки вместо небоскребов, а воздух пропитан историей. В этом месте совсем другой ритм жизни - размеренный и умиротворяющий. Речь идет про Елабугу, которая раскинулась на высоком берегу Камы.

Это место связано с судьбами многих известных россиян, включая художников, поэтов, ученых и исторических деятелей. Среди них - поэтесса Марина Цветаева, художник Иван Шишкин и знаменитый ученый-медик Владимир Бехтерев. Туристы добираются сюда нечасто, но поездка того стоит. Здесь словно попадаешь в музей без стен.

Шишкинские пруды

Это главный парк города, названный в честь художника Ивана Шишкина. Пруды находятся рядом с его домом, откуда открывается красивый вид.

Отец художника тоже помогал обустраивать это место. Сегодня здесь есть фонтаны, дорожки и уютные беседки. А старый питомник, заложенный семьей Шишкиных, теперь охраняется государством.

Картина И. И. Шишкина "Кама близ Елабуги"

Дом-музей И. И. Шишкина

В этом доме художник провел детство и позже приезжал сюда за вдохновением. Именно здесь родились замыслы многих его знаменитых картин. В музее 16 залов, где сохранили старую обстановку и личные вещи семьи. Можно увидеть и подлинные работы самого мастера.

Дом памяти Марины Цветаевой

В этом доме великая поэтесса провела последние 10 дней жизни. Самая ценная вещь в музее - ее личная записная книжка. Внутри воссоздали интерьеры 1940-х годов. Посетители отмечают, что здесь чувствуется особая атмосфера.

Литературный музей

Музей находится рядом с домом, где умерла Цветаева. Вместе они образуют мемориальный комплекс. В музее собраны документы и вещи, которые рассказывают о жизни поэтессы. Между зданиями обустроили площадь с бюстом Марины Цветаевой.

Территория литературного музея

Покровский собор

Главный храм города на улице Покровской. Строили его 14 лет, а освятили в начале XIX века. В советское время собор не работал, но в 1990-х его восстановили. Именно здесь отпевали Марину Цветаеву.

Александровский сад

Красивый парк, где растет 147 видов растений. Здесь словно возвращаешься во времена, когда городом управлял отец знаменитого художника. Приятное место для прогулок среди природы и истории.

