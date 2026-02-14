В феврале антуриуму – важнее воды: 1 ложка в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

Антуриум считается символом мужского счастья и пользуется популярностью у многих цветоводов. Ведь он может радовать красивыми алыми бутонами почти круглый год. Но иногда антуриум не спешит выпускать цветоносы и начинает жухнуть. Как исправить ситуацию и пробудить его на обильное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
По словам эксперта, для закладки бутонов антуриум нуждается в питательной подкормке. Для ее приготовления потребуется:
- колотый горох – 1 столовая ложка;
- сухой чеснок – 1 чайная ложка;
- теплая вода – 1 стакан;
- вода – 800 миллилитров.
В первую очередь нужно залить горох теплой водой. Настоять 3 часа. Получившийся настой процедить и долить 800 миллилитров воды. Добавить сухой чеснок и все размешать. Полученным удобрением полить антуриум под корень из расчета 3 столовые ложки по краю горшка.
Как отметила Елена Николаева, горох богат кремнием, аминокислотами, магнием, калием, фосфором и железом, которые оживляют антуриум и способствуют его активному росту. Чеснок защищает от грибковых заболеваний, вредителей и стимулирует цветение.
Личный опыт цветоводов
Цветоводы поблагодарили эксперта за рецепт подкормки и рассказали, как сами заставляют антуриум цвести:
"Антуриум любит много света и тесный горшок. Поэтому лучше пересадить его и поставить на восточное окно или досвечивать фитолампами".
"Всегда подкармливаю антуриум с конца февраля и до самой осени монокалий фосфатом. 1 раз в 15 дней. Цветоносы лезут как по расписанию: один за другим".
"Я своего "антошку" каждую неделю опрыскиваю раствором янтарной кислоты. Развожу половину таблетки в теплой воде. В результате кончики листьев не сохнут, и бутоны появляются регулярно, даже зимой".
Ранее мы сообщали, как добиться цветения от спящей толстянки.