В феврале антуриуму – важнее воды: 1 ложка в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

Чем подкормить антуриум для запуска буйного цветения

Антуриум считается символом мужского счастья и пользуется популярностью у многих цветоводов. Ведь он может радовать красивыми алыми бутонами почти круглый год. Но иногда антуриум не спешит выпускать цветоносы и начинает жухнуть. Как исправить ситуацию и пробудить его на обильное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, для закладки бутонов антуриум нуждается в питательной подкормке. Для ее приготовления потребуется:

колотый горох – 1 столовая ложка;

сухой чеснок – 1 чайная ложка;

теплая вода – 1 стакан;

вода – 800 миллилитров.

В первую очередь нужно залить горох теплой водой. Настоять 3 часа. Получившийся настой процедить и долить 800 миллилитров воды. Добавить сухой чеснок и все размешать. Полученным удобрением полить антуриум под корень из расчета 3 столовые ложки по краю горшка.

Как отметила Елена Николаева, горох богат кремнием, аминокислотами, магнием, калием, фосфором и железом, которые оживляют антуриум и способствуют его активному росту. Чеснок защищает от грибковых заболеваний, вредителей и стимулирует цветение.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за рецепт подкормки и рассказали, как сами заставляют антуриум цвести:

"Антуриум любит много света и тесный горшок. Поэтому лучше пересадить его и поставить на восточное окно или досвечивать фитолампами". "Всегда подкармливаю антуриум с конца февраля и до самой осени монокалий фосфатом. 1 раз в 15 дней. Цветоносы лезут как по расписанию: один за другим". "Я своего "антошку" каждую неделю опрыскиваю раствором янтарной кислоты. Развожу половину таблетки в теплой воде. В результате кончики листьев не сохнут, и бутоны появляются регулярно, даже зимой".

