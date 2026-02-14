Когда лучше сеять томаты на рассаду в феврале 2026 года - Лунный календарь огородника - всего 6 дней

Февраль является оптимальным периодом для посева томатов на рассаду. Если посадить семена в начале месяца, например, 1 февраля, то пересаживать молодые растения в открытый грунт можно будет примерно в начале апреля. Однако такой вариант подходит преимущественно для южных регионов или участков, где есть возможность использовать обогреваемые теплицы, пишут эксперт портала "Антонов сад".
Свет - ключевой момент
При выращивании рассады в феврале важно обеспечить дополнительное освещение, так как естественного света в этот период недостаточно. Несмотря на то, что дни становятся длиннее по сравнению с январем. Поэтому лампы досветки помогут избежать вытягивания растений и обеспечат им полноценное развитие.
Лунный календарь посева томатов в феврале
Также эксперты рекомендуют учитывать рекомендации Лунного календаря для посева культуры. Благоприятными днями считаются 14, 19, 23, 24, 27 и 28 февраля, а неблагоприятными - 2, 17, 20 и 21 числа. Следование этим датам поможет повысить шансы на успешное прорастание и здоровый рост рассады.
"Февраль - это не только хорошее время для посева томатов, но и период, требующий особого внимания к условиям выращивания. Сбалансированный уход, правильный выбор сорта и соблюдение агротехники помогут получить крепкую и здоровую рассаду, которая обеспечит хороший урожай в будущем. Разумеется, не стоит забывать и про благоприятные дни Лунного календаря. Это играет огромную роль в выращивании не только томатов, но и других культур", - поделилась опытом Кристина из Москвы.
