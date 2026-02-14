Городовой / Полезное / Ставлю в спальне 3 цветка и сплю как младенец - очищают воздух активнее всех и пахнут приятно
Опубликовано: 14 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
Растения, которым в спальне самое место

Любители комнатных цветов часто задаются вопросом: какие растения подходят для спальни. Есть растения, которые активнее других выделяют кислород, очищают воздух, способны улучшить микроклимат, успокоить нервную систему и даже помочь быстрее уснуть. Проверенных варианта, которые можно ставить возле кровати.

Сансевиерия (тёщин язык, щучий хвост)

Тёщин язык — чемпион по производству кислорода. Сансевиерия благодаря особому типу фотосинтеза (САМ-тип) поглощает углекислый газ в тёмное время суток, насыщая воздух кислородом как раз тогда, когда вы спите.

Кроме того, сансевиерия эффективно фильтрует воздух, нейтрализуя вредные летучие соединения, которые выделяют мебель и пластик. Она неприхотлива, выживает даже в полутени и не требует частого полива. Уход ей нужен минимальный - полив раз в 2–3 недели, рассеянный свет или полутень.

Хлорофитум хохлатый

Хлорофитум активно поглощает формальдегиды и другие токсины, которые могут проникать даже через закрытые окна. Одно взрослое растение способно очистить воздух в радиусе двух метров, уничтожая болезнетворные бактерии.

Хлорофитум увлажняет воздух, что особенно актуально в спальнях с кондиционерами и центральным отоплением. Он абсолютно безопасен, не имеет запаха и не вызывает аллергии. А его длинные свисающие побеги с детками создают уютную, расслабляющую атмосферу. Растению нужен регулярный полив без перелива, рассеянный свет.

Лаванда

Лаванду можно выращивать не только в саду, но и в горшке на подоконнике. Запах этого растения успокаивает, настраивает на глубокий сон. Ставить горшок лучше на подоконник - лаванда очень светолюбива, напоминает "Ботаничка".

Ранее Городовой рассказал, на чем предпочитают спать россияне вместо кровати.

Алина Владимирова
Полезное
