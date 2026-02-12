Городовой / Полезное / Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где поесть корюшку в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Эти 2 фразы нельзя писать в протоколе ГИБДД – будут использованы против вас: автоюристы предупреждают Полезное
Пятая победа над смертью: Мариинская больница спасает сердца в новом году Город
Кухонные полотенца белее, чем после химчистки - ни жира, ни пятен: вот что нужно сделать, "вековой" текстиль станет новым Полезное
Без утеплителей и пленок: как крестьяне делали теплые полы в деревенских домах  Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение

Опубликовано: 12 февраля 2026 16:20
 Проверено редакцией
Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение
Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение
Legion-Media
Какая народная подкормка заставит спатифиллум цвести

Спатифиллум не сможет цвести без подкормок, поэтому их нужно вносить в любое время года. Удобрения должны быть не только питательными, но и безопасными. Опытные цветоводы предпочитают использовать для этой цели народные варианты.

Канал «Ферма.expert» поделился рецептом подкормки для спатифиллума, которая заставит его буйно цвести в кратчайшие сроки. Она совершенно не вредит растению, поэтому ее можно использовать на постоянной основе. Для удобрения понадобится:

  • чайная заварка – 1 столовая ложка;
  • вода – 500 мл.

Заливаем заварку кипятком, даем настояться до полного остывания. Далее вносим подкормку в горшок со спатифиллумом. Важно отметить, что предварительного процеживания жидкости не потребуется, ведь внесение должно осуществляться вместе с заваркой.

«Чай содержит калий и разнообразные микроэлементы: кальций, магний, натрий и железо. Наиболее ценным считается крупнолистовой чай, в котором сохраняется значительное количество полезных веществ», - сообщает источник.

Важные нюансы

Для подкормки спатифиллума подходят только те виды чая, которые не содержат красителей, ароматизаторов, кусочков цветов и фруктов. Заварка должна быть качественной, поэтому нужно отказаться от самых дешевых вариантов.

«Смешивание чайной заварки с почвой может улучшить циркуляцию воздуха, что особенно благоприятно для спатифиллума», - добавил источник.

Не стоит использовать чай для подкормки спатифиллума слишком часто – достаточно одного внесения в месяц. Эффект от чайной заварки появится через несколько недель, ведь именно тогда на растении начнут появляться первые белые «паруса».

Отзывы хозяек:

«Подкормка действительно работает! Мой дохляк превратился в настоящего цветущего красавца»

«С этой подкормкой у спатифиллума словно второе дыхание открылось. Цветет даже зимой, хотя раньше у меня не получалось добиться появления бутонов и летом»

Ранее портал "Городовой" рассказал, как остановить подсыхание листьев у спатифиллума.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Без утеплителей и пленок: как крестьяне делали теплые полы в деревенских домах 
Нарежьте, залейте сливками – и ресторанное блюдо готово: простой и эффектный ужин за несколько минут
Лучшее решение для отопления дома - печь или теплый пол: разбираем плюсы и минусы всех вариантов