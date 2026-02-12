Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение

Какая народная подкормка заставит спатифиллум цвести

Спатифиллум не сможет цвести без подкормок, поэтому их нужно вносить в любое время года. Удобрения должны быть не только питательными, но и безопасными. Опытные цветоводы предпочитают использовать для этой цели народные варианты.

Канал «Ферма.expert» поделился рецептом подкормки для спатифиллума, которая заставит его буйно цвести в кратчайшие сроки. Она совершенно не вредит растению, поэтому ее можно использовать на постоянной основе. Для удобрения понадобится:

чайная заварка – 1 столовая ложка;

вода – 500 мл.

Заливаем заварку кипятком, даем настояться до полного остывания. Далее вносим подкормку в горшок со спатифиллумом. Важно отметить, что предварительного процеживания жидкости не потребуется, ведь внесение должно осуществляться вместе с заваркой.

«Чай содержит калий и разнообразные микроэлементы: кальций, магний, натрий и железо. Наиболее ценным считается крупнолистовой чай, в котором сохраняется значительное количество полезных веществ», - сообщает источник.

Важные нюансы

Для подкормки спатифиллума подходят только те виды чая, которые не содержат красителей, ароматизаторов, кусочков цветов и фруктов. Заварка должна быть качественной, поэтому нужно отказаться от самых дешевых вариантов.

«Смешивание чайной заварки с почвой может улучшить циркуляцию воздуха, что особенно благоприятно для спатифиллума», - добавил источник.

Не стоит использовать чай для подкормки спатифиллума слишком часто – достаточно одного внесения в месяц. Эффект от чайной заварки появится через несколько недель, ведь именно тогда на растении начнут появляться первые белые «паруса».

Отзывы хозяек:

«Подкормка действительно работает! Мой дохляк превратился в настоящего цветущего красавца» «С этой подкормкой у спатифиллума словно второе дыхание открылось. Цветет даже зимой, хотя раньше у меня не получалось добиться появления бутонов и летом»

Ранее портал "Городовой" рассказал, как остановить подсыхание листьев у спатифиллума.