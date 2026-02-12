Кухонные полотенца белее, чем после химчистки - ни жира, ни пятен: вот что нужно сделать, "вековой" текстиль станет новым

Как отстирать кухонные полотенца от любых загрязнений

Кухонные полотенца уже давно стали расходным материалом для каждой хозяйки. Они быстро загрязняются, но даже после стирки на ткани остаются пятна от жира и еды. Любые стиральные порошки не дают необходимого результата, поэтому хозяйки решаются на покупку новых полотенец.

Блогер Ирина Полянская рассказала о способе стирки, который справится даже с самыми сложными загрязнениями. Покупки новых полотенец навсегда останутся в прошлом. Для приготовления эффективного средства понадобится:

стиральный порошок – 50 г;

сода – 1 чайная ложка;

отбеливатель – 50 г;

растительное масло – 1 столовая ложка.

Наливаем в таз кипяток, далее поочередно добавляем компоненты. Хорошо размешиваем полученную жидкость с помощью ложки или деревянной лопатки. Только после этого погружаем грязные полотенца в воду.

«Замачиваем на 5 часов, но иногда я оставляю на ночь. После этого полотенца достаточно прополоскать под проточной водой и постирать в стиральной машинке при температуре 60 градусов», - сообщает Ирина Полянская.

Компоненты без проблем удаляют жир и прочие загрязнения. Важно учесть, что средство подойдет только для белых полотенец. При использовании цветной ткани следует отказаться от отбеливателя. Эффект от этого хуже не станет.

Советы от хозяйки:

«Достаньте полотенца из стиральной машины, хорошо встряхните их перед сушкой. Это разделит волокна и сделает текстиль более мягким» «Если есть возможность, повесьте полотенца сушиться на солнце — солнечные лучи усиливают эффект отбеливания»

