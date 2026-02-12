По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Какие сорта картофеля покажут превосходную урожайность

При выборе сортов картофеля важно уделить внимание не только вкусу корнеплодов, но и их количеству. Каждому садоводу хочется получить большой урожай, однако не все сорта культуры соответствуют подобному требованию. Портал "Городовой" назвал два варианта, которые точно достойны внимания.

«Мелодия»

Данный сорт был выведен голландскими селекционерами, зарегистрирован в России в 2009 году. Кусты культуры являются мощными, поэтому для выращивания потребуются широкие междурядья – до 80 см. Сорт относится к среднепоздним, так как созревает он через 100-120 дней.

«Мелодия формирует красивые товарные клубни правильной овальной формы. Кожура гладкая, жёлтого цвета, достаточно прочная и хорошо предохраняет картофель от механических повреждений. Мякоть жёлтого окраса. Глазки мелкие, залегают поверхностно», - сообщает «Сортовед».

Урожайность и вкус этого сорта – выше всяких похвал. С одного куста можно собрать до 25 клубней. Корнеплоды подходят для варки, запекания, тушения, фарширования.

«Жуковский»

Данный картофель был получен после скрещивания двух сортов – «Гидра» и «Ягодка». Его отличительная особенность – ранняя урожайность. Сбор корнеплодов необходимо начинать уже через 60-65 дней после посадки семенного материала.

«Клубни розовые, округло-овальной формы, от среднего до крупного размера. Мякоть белого цвета, плотная, не мучнистая, водянистая (свойственно всем ранним сортам), не рассыпается при варке. Кожура гладкая, прозрачная. Глазки поверхностные, красного цвета», - информирует источник.

С каждого куста можно собрать от 15 до 20 клубней, что делает этот сорт одним из самых урожайных среди ранних вариантов. Идеально подходит для жарки, варки и запекания.

«Жуковский» также имеет устойчивость к парше, золотистой картофельной цистообразующей нематоде, мозаичным вирусам и бактериозам. Однако восприимчив к фитофторозу, поэтому ему потребуется дополнительная защита.

Ранее портал «Городовой» рассказал про сорт картофеля "Розара".