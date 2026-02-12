Городовой / Полезное / По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как хозяйки с 20‑летним стажем держат кухню в порядке: 3 проверенных лайфхака Полезное
Беру ломтик картошки - и на лицо: через 7 дней кожа сияет изнутри без тональника Полезное
Арендовал инструмент – сэкономил 50 тысяч: когда покупка техники – пустая растрата бюджета Полезное
Новый Nissan Qashqai массово везут в Россию: что скрывается под капотом и сколько просят за "японца" Полезное
Не корюшкой единой: какая рыба водится в Ладожском озере и где ловить в глухозимье - список мест Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Опубликовано: 12 февраля 2026 18:38
 Проверено редакцией
По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"
По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"
Legion-Media
Какие сорта картофеля покажут превосходную урожайность

При выборе сортов картофеля важно уделить внимание не только вкусу корнеплодов, но и их количеству. Каждому садоводу хочется получить большой урожай, однако не все сорта культуры соответствуют подобному требованию. Портал "Городовой" назвал два варианта, которые точно достойны внимания.

«Мелодия»

Данный сорт был выведен голландскими селекционерами, зарегистрирован в России в 2009 году. Кусты культуры являются мощными, поэтому для выращивания потребуются широкие междурядья – до 80 см. Сорт относится к среднепоздним, так как созревает он через 100-120 дней.

«Мелодия формирует красивые товарные клубни правильной овальной формы. Кожура гладкая, жёлтого цвета, достаточно прочная и хорошо предохраняет картофель от механических повреждений. Мякоть жёлтого окраса. Глазки мелкие, залегают поверхностно», - сообщает «Сортовед».

Урожайность и вкус этого сорта – выше всяких похвал. С одного куста можно собрать до 25 клубней. Корнеплоды подходят для варки, запекания, тушения, фарширования.

«Жуковский»

Данный картофель был получен после скрещивания двух сортов – «Гидра» и «Ягодка». Его отличительная особенность – ранняя урожайность. Сбор корнеплодов необходимо начинать уже через 60-65 дней после посадки семенного материала.

«Клубни розовые, округло-овальной формы, от среднего до крупного размера. Мякоть белого цвета, плотная, не мучнистая, водянистая (свойственно всем ранним сортам), не рассыпается при варке. Кожура гладкая, прозрачная. Глазки поверхностные, красного цвета», - информирует источник.

С каждого куста можно собрать от 15 до 20 клубней, что делает этот сорт одним из самых урожайных среди ранних вариантов. Идеально подходит для жарки, варки и запекания.

«Жуковский» также имеет устойчивость к парше, золотистой картофельной цистообразующей нематоде, мозаичным вирусам и бактериозам. Однако восприимчив к фитофторозу, поэтому ему потребуется дополнительная защита.

Ранее портал «Городовой» рассказал про сорт картофеля "Розара".

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью