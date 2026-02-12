Не российский город, а "колыбель космонавтики": что здесь делал Юрий Гагарин - прикоснуться к истории может каждый

Российский город, который имел большое значение для космической отрасли

Для тех, кто любит посещать небольшие, но знаковые города, следующий вариант точно придется по нраву. Речь идет о Калуге – городе, который называют «колыбелью космонавтики».

Такое название город получил не просто так. Именно здесь жил и работал Константин Циолковский, который разработал теорию космических полетов, а также обосновавший использование ракет. В этом городе был открыт первый в мире музей, посвященный космосу. Здесь будет интересно не только астрономам, ведь в Калуге есть что посмотреть.

Музей истории космонавтики имени Циолковского

legion-media

«Если вы всегда мечтали примерить скафандр космонавта и увидеть точную копию ракеты «Восход», на которой Юрий Гагарин полетел в космос, вам сюда. Кстати, первый камень в фундамент при строительстве заложил именно Юрий Алексеевич — 13 июля 1961 года. На базе музея созданы выставочные залы, в которых посетители смогут познакомиться с коллекцией ценных книг, фотодокументов, техники и средств обеспечения внеземного путешествия», - сообщает «КП».

Здесь можно понять, как космонавты грели еду и хранили воду. На территории музея находится планетарий и обсерватория.

Гостиный двор

Это место считается одним из самых узнаваемых в Калуге, ведь именно оно является символом города. Здесь можно увидеть элементы древнерусской и готической архитектуры. Комплекс состоит из 14 корпусов. Раньше тут располагались торговые точки.

Храм Святого пророка Иоанна Предтечи

«Храм расположен на одной из центральных улиц города. Здание выделяется изящной архитектурой, характерной для эпохи барокко первой половины XVIII века. Фасады привлекают внимание декоративной отделкой», - информирует источник.

Мемориальный дом-музей Циолковского

legion-media

В этом доме можно увидеть много вещей, которые прежде принадлежали знаменитому ученому. Здесь получится прочувствовать ту эпоху, прикоснуться к великой истории и понять, как скромно жила семья гения. При необходимости можно воспользоваться услугами экскурсовода.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город России называют "русской Швейцарией".