Правнуки без налога: петербургские депутаты расширяют семейные льготы

Опубликовано: 12 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Правнуки без налога: петербургские депутаты расширяют семейные льготы
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
На сегодняшний день в перечень освобожденных от 13% налога входят родители, дети, дедушки, бабушки и внуки.

Депутаты Санкт-Петербурга предлагают освободить правнуков от налога на недвижимость, подаренную прадедушками и прабабушками. Сейчас от 13-процентного налога освобождаются только родители, дети, дедушки, бабушки и внуки.

Как пояснил депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок, в городе предложили расширить список, чтобы правнуки не платили налог за такую недвижимость.

Идея возникла после обращения местной жительницы, подарившей квартиру правнучке месяц назад — той пришлось заплатить свыше 300 тысяч рублей налога.

Предложение уже внесено в ЗакС.

Автор:
Юлия Аликова
Город
