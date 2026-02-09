Не картофель, а рекордсмен по урожайности: до 24 клубней с куста, лежкость впечатляет - хранится до лета

Назван сорт картофеля с высокой урожайностью и хорошей лежкостью

При выборе сорта картофеля большое значение имеет урожайность и лежкость. Всегда хочется получить большое количество качественных корнеплодов, которые смогут пролежать до следующего сезона. Автор дзен-канала «Антонов сад – дача и огород» рассказал о картофеле «Розара». Сорт соответствует вышеуказанным требованиям.

Преимущества сорта

Сорт «Розара» был выведен в Германии еще в прошлом веке, но в России он обрел популярность только в 1996 году. Картофель относится к раннеспелым, так как сбор урожая можно начинать уже через 80-90 дней после прорастания. Обычно ранние сорта отличаются плохой лежкостью, но картофель «Розара» способен храниться минимум до лета.

Клубни имеют продолговатую форму, красную гладкую кожуру, мелкие глазки. Масса одного корнеплода обычно доходит до 120 г. Мякоть у картофеля имеет желтый оттенок, содержание крахмала не превышает 13%. С одного куста удастся получить до 24 клубней при хорошем уходе.

Картофель обладает отличными вкусовыми качествами. Он идеально подходит для супов, салатов, пюре. Также может использоваться для жарки и запекания в духовке.

Недостатки сорта

«На фоне таких несомненных достоинств, данный сорт имеет и некоторые недостатки. Например, особенность роста куста, побеги которого клонятся к земле, что доставляет проблемы при окучивании. Но если делать это на ранних этапах роста, то проблемы нет. Также сорт поражается колорадским жуком», - сообщает садовод.

Правильный уход

Картофель «Розара» не требует активного полива. Вносить влагу достаточно всего 2-3 раза за сезон при условии отсутствия дождей. Важно уделить время рыхлению. Процедуру стоит провести после прорастания клубней, окучиванием нужно заниматься только в тот момент, когда ботва достигнет 15-20 см в длину.

