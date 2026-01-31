Не сорт, а герой сезона: с куста по 15 клубней, все крупные и ровные – картошка вкуснее мяса

Любой дачник мечтает вырастить вкусный картофель, который не потребует огромных усилий в уходе и не испортится при хранении. Агроном Ксения Давыдова специально для портала "Городовой" рассказала об одном сорте картофеля, который завоевал любовь дачников по всей России. Речь идет о сорта «Ред Леди» — картофеле с яркой красной кожурой и нежной светло-желтой мякотью.

Этот среднеранний сорт, выведенный немецким селекционером, отлично проявил себя в российских условиях. От первых всходов до сбора урожая проходит в среднем 80 дней. «Ред Леди» ценится не только за приятный, немного рассыпчатый вкус, но и за стойкость. Он хорошо переносит засуху и устойчив к таким распространенным болезням, как нематода, рак и парша.

С одного куста можно собрать до 15 клубней весом около 150 граммов каждый. Для хорошего урожая агроном советует сажать картофель на расстоянии 35 сантиметров друг от друга, с междурядьями в 55-65 сантиметров. Клубень в лунке нужно разместить ростками вверх, присыпать древесной золой для питания, а затем закопать. После посадки грядку поливают и мульчируют опилками или соломой, чтобы сохранить влагу.

Эксперт подтверждает, что в засушливые годы «Ред Леди» часто становится лидером среди других сортов. Хозяйки хвалят его за насыщенный вкус, который раскрывается даже в простых блюдах — отварной картошке или воздушном пюре.

«Этот картофель настолько вкусный, что его можно есть «хоть без масла», - рассказала одна из дачниц Ленинградской области.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как подкормить смородину в начале сезона.