Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов

Взрослые туристы всегда найдут, что посмотреть в Санкт-Петербурге. Один только "Эрмитаж" чего стоит! Но, согласитесь, ребенку скучно ходить по роскошным залам - он не понимает ценности роскошных интерьеров и произведений искусства. А потому семьи с детьми, приезжая в Петербург, ищут то, что будет интересно самым младшим туристам. Расскажем, куда можно сходить с ребенком в Санкт-Петербурге.

Перечислим 6 самых интересных мест, где ребенку будет не только весело и интересно, но и познавательно.

Музей "Арт и Факты" МАФ

Это первый в стране музей, созданный при участии Искусственного Интеллекта. Здесь можно подержать в руке настоящий метеорит, пообщаться с роботом Валентином, извлечь золотой слиток из хранилища - в общем, скуке места нет. Посещение МАФ станет настоящим путешествием в мир науки. Находится по адресу: Наб. Обводного канала 118С.

Сказочный музей «Небылица-Моряница»

Этот музей посвящен фантастическим морским жителям. Юные посетители погрузятся в атмосферу любимых сказок через мультимедийный проект. Их ждет знакомство с исследователем морских глубин Аристархом Поликарповичем Демидовым-Поплавским, который и станет их проводником в кругосветном путешествии от загадочной Сталактитовой тропы до легендарной Атлантиды. Музей расположен на ул. Декабристов, 37.

Кондитерская фабрика имени Самойловой

Ну какой ребенок не любит сладости! А в этом удивительном месте ребят не только накормят обожаемыми лакомствами, но и покажут, как готовятся печенье, зефир, вафли и конфеты. И, конечно, без сладкого подарка никто не уйдет. Найти фабрику можно на Английском проспекте, 18.

Музей инопланетной жизни «Галакториум»

А это место точно придется по вкусу ребятам, которые увлекаются инопланетянами. Юных посетителей телепортируют на красочную ЭкзоПланету, где они познакомятся с представителями другой Вселенной, а после прогулки по музею смогут весело провести время в детском игровом пространстве. Музей находится по адресу пр. Ветеранов, 169 к4, ТК «Солнечный».

Музей русской сказки «За лесами, за горами»

В этом удивительном месте детей ждут волшебные артефакты и чай из самовара. Все можно трогать и фотографировать. Все 15 залов посвящены любимым русским сказкам и былинам. Среди экспонатов ребята увидят избушку Бабы Яги, логово Змея Горыныча, богатырей. Каждый ребенок получит незабываемые эмоции от знакомства со сказкой, а взрослые смогут снова почувствовать себя детьми. Музей расположен на Каменноостровском пр., 61.

Фабрика Джелато

На этот раз дети попадут на фабрику мороженого, где точно найдут чем заняться. Здесь покажут, как готовится любимое детское лакомство, а также дадут продегустировать различные виды освежающего десерта. Каждый сможет поучаствовать в мастер-классе и приготовить мороженое или расписать имбирный пряник своими руками. Фабрика работает по адресу: Александровский парк 4 к.3, ТРЦ «Великан парк», 1 этаж.

