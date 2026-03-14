Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора

Городскую панораму Санкт-Петербурга сложно представить без фигуры ангела на шпиле Петропавловского собора. Золотой шпиль сооружения будто задает вертикаль историческому центру, а ангел словно охраняет город на Неве. Но мало кто знает, что это уже не первый ангел, венчающий шпиль. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала историю ангелов на шпиле Петропавловского собора.
Оказывается, это уже четвертая фигура ангела. Узнаем, что же случилось с предыдущими тремя.
Первый
В 1730-х годах это была сложная металлическая фигура ангела с крестом, расположенная на деревянном шпиле. Она прослужила около 30 лет и в 1756 году стала жертвой молнии. В том пожаре деревянное строение получило серьезные повреждения, а ангел был уничтожен.
Второй
Второму ангелу навредила еще одна стихия - ураган. Сильнейший порыв ветра сорвал его крылья, поэтому фигуру вновь пришлось менять.
Третий
На этот раз фигуру прикрепили к основанию креста, чтобы ее не могли сорвать никакие природные катаклизмы. Однако шпиль так и оставался деревянным, и это вызывало серьезные опасения в середине XIX века. В 1850-х было принято решение полностью перестроить собор. Дерево заменили металлом, поэтому и ангела пришлось менять.
Четвертый
Мы видим как раз ту фигуру, которую и возвели на шпиль в 1858 году. В настоящее время высота шпиля собора с крестом и ангелом достигает 122,5 метров, а ангел охраняет город вот уже более 150 лет. На своем веку он повидал имперскую эпоху, революцию, блокаду. В военное время его старались скрыть, чтобы вражеская авиация не использовала его в качестве ориентира.
Уцелевший за столько лет ангел, возвышающийся над Невой на сияющем золотом шпиле, по праву считается настоящим хранителем города.
