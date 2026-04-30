Что делать в Великом Новгороде летом - не только смотреть на кремль: памятка для путешественников

Великий Новгород относится к одному из древнейших городов России, ведь дата его основания приходится на 859 год. При этом археологические раскопки указывают, что первые поселения здесь появились намного раньше. Город пользуется популярностью у туристов в любое время года, однако пик приходится именно на июнь, июль и август. Что можно делать в Великом Новгороде в летние месяцы?

Прогуляться на теплоходе

Летом здесь предлагают прогулку на теплоходе по реке Волхов до озера Ильмень. Во время мини-путешествия будет сделана остановка на Рюриковом городище. Именно здесь располагался "Старый город".

Отметить День города

В июне Великий Новгород отмечает день рождения, из-за чего туристы смогут попасть на спортивные мероприятия, тематические экскурсии и запоминающиеся шоу. Основные события проходят в кремле и на Ярославском дворище.

Искупаться в июле

В июле в городе устанавливается комфортная погода для отдыха рядом с водой. Пляж в Великом Новгороде является особенным, так как он находится рядом с кремлем.

Посетить местные достопримечательности

При нахождении в Великом Новгороде стоит обязательно посетить Новгородский кремль, Софийский собор, Памятник 1000-летию России, Кремлевский парк, Троицкий раскоп, Музей изобразительных искусств, Ярославское дворище, Рюриково городище, Юрьев монастырь, Ильмень-Озеро.

Какая погода в Великом Новгороде летом

"Самый теплый летний месяц в Великом Новгороде — июль: средняя температура днем +22. В июне +20, в августе +21. В июле самое большое количество солнечных дней. В каждом летнем месяце от 5 до 7 дождливых дней", - сообщает "КП".

Цены

Великий Новгород имеет вполне приемлемые цены. Обед в столовой или кафе обходится от 300 рублей. Стоимость номера в отеле или гостевом доме - 3000-4000 рублей. Экскурсии стоят достаточно - от 1050 рублей, но поверьте, что только так вы сможете узнать богатую историю города, а также проникнуться русским духом.

