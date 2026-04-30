В Петербурге — теплые облака, в Москве — ночной минус: синоптик рассказал, как меняется погода в столицах

Сегодня в Санкт-Петербург заходит теплый атмосферный фронт с запада. Не пугайтесь серых облаков — они несут с собой долгожданное тепло, а не ливни.
В самом городе сегодня будет сухо, небольшие дожди возможны только в Ленинградской области, сообщает ведущий специалист центра Фобос Михаил Леус в соцсетях.
Температура пока скромная: днем ждем от +7 до +9 градусов. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление выше нормы (764 мм рт. ст.), так что метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание.
Главный сюрприз ждет петербуржцев в пятницу. Осадков не будет, а воздух прогреется до шикарных +15°.
Москва: зонт лучше взять с собой
Столица тоже постепенно прощается с холодным циклоном. Погода в Москве еще немного капризничает: будет облачно, с прояснениями. Местами пройдут короткие дожди, так что зонтик в сумке лишним не будет.
Сегодня днем в городе около +6…+8 градусов. Давление тоже выше нормы, но пониже питерского — 751 мм рт. ст.
В ночь на пятницу в Москве и области возможны небольшие заморозки до -1°, зато днем в последний рабочий день недели потеплеет до +11°.
Важное для всех: к чему готовиться
Апрель в этом году выдался холоднее обычного. Синоптики отмечают, что текущая температура всё еще на несколько градусов ниже климатической нормы. Однако фронт, который сейчас идет через Петербург, — это добрый знак.
Советы на ближайшие дни:
- Одевайтесь многослойно. Утром еще очень зябко, а днем на солнце начинает припекать.
- Следите за самочувствием. Высокое атмосферное давление может вызвать головную боль или сонливость.
- Готовьтесь к выходным. Постепенное потепление — отличный повод запланировать прогулку на свежем воздухе.
Весна долго запрягала, но теперь уверенно идет на взлет.