Это мясо тает во рту: готовлю чакапули и семья требует ещё — секрет грузинских хозяек раскрыт
Это мясо тает во рту: готовлю чакапули и семья требует ещё — секрет грузинских хозяек раскрыт

Опубликовано: 30 апреля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Городовой ру
Если вы думаете, что уже пробовали всё из грузинской кухни — вы просто не готовили чакапули.

Это не просто мясо с зеленью, а ароматное блюдо, где каждый ингредиент раскрывается по-особенному. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

  • мясо ягнёнка — 1 кг,

  • эстрагон (тархун) — 300 г,

  • зелёный лук — 500 г,

  • кинза — 100 г,

  • петрушка — 100 г,

  • соль — по вкусу,

  • алыча или ткемали — 200 г,

  • чеснок — 1-2 зубчика,

  • зелёный острый перец — 1 шт.,

  • мята — по желанию.

Приготовление

Промываю всю зелень и даю воде полностью стечь. У тархуна обязательно убираю жёсткие стебли — они могут дать горечь. Остальную зелень нарезаю крупно, чтобы она не потеряла аромат.

Это мясо тает во рту: готовлю чакапули и семья требует ещё — секрет грузинских хозяек раскрыт - image 1

Если использую свежую алычу — слегка надкалываю ягоды, чтобы они отдали сок, но сохранили форму. В глубокую кастрюлю или казан выкладываю половину зелени.

Сверху распределяю куски мяса, стараясь покрыть всё равномерно. Затем накрываю оставшейся зеленью, добавляю алычу или соус ткемали, кладу острый перец и солю.

Очень важный момент: я не перемешиваю блюдо вообще. Закрываю крышкой и ставлю на медленный огонь.

Когда содержимое начинает закипать, убавляю огонь до минимума и оставляю томиться. Блюдо не должно бурно кипеть, только медленно томиться.

Готовлю примерно 1,5 часа. За это время мясо становится невероятно мягким, а бульон превращается в густой, ароматный соус. В конце пробую на соль и при необходимости корректирую вкус.

Примерное время приготовления: 1 час 40 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
