Это мясо тает во рту: готовлю чакапули и семья требует ещё — секрет грузинских хозяек раскрыт

Если вы думаете, что уже пробовали всё из грузинской кухни — вы просто не готовили чакапули.

Это не просто мясо с зеленью, а ароматное блюдо, где каждый ингредиент раскрывается по-особенному. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".

Ингредиенты:

мясо ягнёнка — 1 кг,

эстрагон (тархун) — 300 г,

зелёный лук — 500 г,

кинза — 100 г,

петрушка — 100 г,

соль — по вкусу,

алыча или ткемали — 200 г,

чеснок — 1-2 зубчика,

зелёный острый перец — 1 шт.,

мята — по желанию.

Приготовление

Промываю всю зелень и даю воде полностью стечь. У тархуна обязательно убираю жёсткие стебли — они могут дать горечь. Остальную зелень нарезаю крупно, чтобы она не потеряла аромат.

Если использую свежую алычу — слегка надкалываю ягоды, чтобы они отдали сок, но сохранили форму. В глубокую кастрюлю или казан выкладываю половину зелени.

Сверху распределяю куски мяса, стараясь покрыть всё равномерно. Затем накрываю оставшейся зеленью, добавляю алычу или соус ткемали, кладу острый перец и солю.

Очень важный момент: я не перемешиваю блюдо вообще. Закрываю крышкой и ставлю на медленный огонь.

Когда содержимое начинает закипать, убавляю огонь до минимума и оставляю томиться. Блюдо не должно бурно кипеть, только медленно томиться.

Готовлю примерно 1,5 часа. За это время мясо становится невероятно мягким, а бульон превращается в густой, ароматный соус. В конце пробую на соль и при необходимости корректирую вкус.

Примерное время приготовления: 1 час 40 минут

