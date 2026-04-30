Это мясо тает во рту: готовлю чакапули и семья требует ещё — секрет грузинских хозяек раскрыт

Это не просто мясо с зеленью, а ароматное блюдо, где каждый ингредиент раскрывается по-особенному. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".
Ингредиенты:
мясо ягнёнка — 1 кг,
эстрагон (тархун) — 300 г,
зелёный лук — 500 г,
кинза — 100 г,
петрушка — 100 г,
соль — по вкусу,
алыча или ткемали — 200 г,
чеснок — 1-2 зубчика,
зелёный острый перец — 1 шт.,
мята — по желанию.
Приготовление
Промываю всю зелень и даю воде полностью стечь. У тархуна обязательно убираю жёсткие стебли — они могут дать горечь. Остальную зелень нарезаю крупно, чтобы она не потеряла аромат.
Если использую свежую алычу — слегка надкалываю ягоды, чтобы они отдали сок, но сохранили форму. В глубокую кастрюлю или казан выкладываю половину зелени.
Сверху распределяю куски мяса, стараясь покрыть всё равномерно. Затем накрываю оставшейся зеленью, добавляю алычу или соус ткемали, кладу острый перец и солю.
Очень важный момент: я не перемешиваю блюдо вообще. Закрываю крышкой и ставлю на медленный огонь.
Когда содержимое начинает закипать, убавляю огонь до минимума и оставляю томиться. Блюдо не должно бурно кипеть, только медленно томиться.
Готовлю примерно 1,5 часа. За это время мясо становится невероятно мягким, а бульон превращается в густой, ароматный соус. В конце пробую на соль и при необходимости корректирую вкус.
Примерное время приготовления: 1 час 40 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить жареные макароны на ужин.