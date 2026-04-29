Городовой / Полезное / Макароны больше не варю: кидаю на сковороду — и жарю вкусный ужин для всей семьи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Сосудистая гармошка» и кортизоловый шторм: как петербуржцам пережить резкий скачок температур Город
Всегда четко определяю срок окончания заморозков: вот как это сделать — рассада больше не пострадает Полезное
«Они понимали, что я боюсь»: Николай Цискаридзе честно рассказал, что Константин Хабенский сделал с МХТ Город
Ленивая герань будет в восторге: для безостановочной бутонизации используйте овощной настой — эффект "пушка" Полезное
72 градуса к небу: Большой Смоленский мост прошел первое испытание на прочность Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Макароны больше не варю: кидаю на сковороду — и жарю вкусный ужин для всей семьи

Опубликовано: 29 апреля 2026 20:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Открыл для себя новый способ приготовления макарон.

Вот как приготовить золотистые, ароматные и насыщенные вкусом макароны. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты:

  • макароны — 300 г;

  • свинина — 250 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1/2 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • вода — 200 мл;

  • соль, специи — по вкусу;

  • зелень — для подачи.

Приготовление

Сначала нарезаю мясо небольшими кусочками. Лук режу полукольцами, морковь — соломкой, чеснок измельчаю. Разогреваю глубокую сковороду с маслом — его беру чуть больше обычного, ведь макароны будем именно обжаривать.

Высыпаю сухие макароны прямо в горячее масло и жарю, постоянно помешивая, до лёгкой золотистой корочки. Это самый важный момент — они быстро меняют цвет и аромат становится просто потрясающим.

Добавляю мясо и обжариваю вместе около 5-7 минут, чтобы оно слегка подрумянилось.

Затем отправляю в сковороду лук, морковь и чеснок. Всё перемешиваю и готовлю ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче.

Вливаю воду, добавляю соль и специи. Накрываю крышкой и тушу на слабом огне до готовности макарон — жидкость должна полностью впитаться.

Перед подачей посыпаю свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить мититеи по-молдавски.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью