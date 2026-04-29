Макароны больше не варю: кидаю на сковороду — и жарю вкусный ужин для всей семьи

Вот как приготовить золотистые, ароматные и насыщенные вкусом макароны. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты:
-
макароны — 300 г;
-
свинина — 250 г;
-
морковь — 1 шт.;
-
лук — 1/2 шт.;
-
чеснок — 2 зубчика;
-
вода — 200 мл;
-
соль, специи — по вкусу;
-
зелень — для подачи.
Приготовление
Сначала нарезаю мясо небольшими кусочками. Лук режу полукольцами, морковь — соломкой, чеснок измельчаю. Разогреваю глубокую сковороду с маслом — его беру чуть больше обычного, ведь макароны будем именно обжаривать.
Высыпаю сухие макароны прямо в горячее масло и жарю, постоянно помешивая, до лёгкой золотистой корочки. Это самый важный момент — они быстро меняют цвет и аромат становится просто потрясающим.
Добавляю мясо и обжариваю вместе около 5-7 минут, чтобы оно слегка подрумянилось.
Затем отправляю в сковороду лук, морковь и чеснок. Всё перемешиваю и готовлю ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче.
Вливаю воду, добавляю соль и специи. Накрываю крышкой и тушу на слабом огне до готовности макарон — жидкость должна полностью впитаться.
Перед подачей посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 30 минут
