Не котлеты и не колбаса: мититеи по-молдавски — блюдо, которое исчезает со стола первым
Не котлеты и не колбаса: мититеи по-молдавски — блюдо, которое исчезает со стола первым

Опубликовано: 29 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Когда обычные котлеты уже надоели, я готовлю эту вкуснятину.

Если вы думаете, что котлетами уже никого не удивить — вы просто не пробовали мититеи. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусная кастрюлька".

Ингредиенты:

  • фарш (свино-говяжий + куриный) — 600 г;

  • лук — 1-2 шт.;

  • молоко — 200 мл;

  • крахмал — 1 ст. л. с горкой;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • сода — 0,5 ч. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • лавровый лист — по вкусу.

Приготовление

Сначала я смешиваю фарш с солью, крахмалом, содой и молоком. Добавляю измельчённый чеснок и тщательно вымешиваю массу. Затем обязательно отбиваю фарш — так он становится плотнее и сочнее.

Лук нарезаю полукольцами и выкладываю в форму для запекания. Сверху добавляю немного перца.

Мокрыми руками формирую продолговатые колбаски. Обжариваю их на разогретой сковороде буквально по 1-2 минуты с каждой стороны до лёгкой корочки.

Не котлеты и не колбаса: мититеи по-молдавски — блюдо, которое исчезает со стола первым - image 1

Перекладываю мититеи на лук, заливаю водой примерно до середины и добавляю лавровый лист.

Отправляю в духовку при 160°C примерно на 1 час. За это время они становятся мягкими, сочными и пропитываются ароматом лука и специй.

Примерное время приготовления: 1 час 20 минут

