Щи по-уральски: одной порции хватит, чтобы наесться до отвала — наваристая вкуснятина

Готовлю эти щи, когда хочется чего-то по-настоящему сытного и домашнего — такого, чтобы все просили добавку. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Светлана Печёнкина".
Ингредиенты:
-
свинина на кости — 800 г;
-
квашеная капуста — 400 г;
-
картофель — 400 г;
-
перловая крупа — 3 ст. л.;
-
морковь — 2 шт.;
-
лук репчатый — 3 шт.;
-
чеснок — 4 зубчика;
-
томатная паста — 2 ст. л.;
-
лавровый лист — 2 шт.;
-
сахар — 1 ч. л.;
-
соль, чёрный перец — по вкусу;
-
сметана, зелень — для подачи.
Приготовление
Сначала я промываю перловку и замачиваю её заранее, лучше на ночь. Затем отвариваю почти до готовности и сливаю воду.
Параллельно варю бульон: кладу свинину в кастрюлю, заливаю водой, довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю целую луковицу и морковь и варю до мягкости мяса.
Готовое мясо вынимаю, бульон процеживаю, а овощи убираю. Квашеную капусту тушу отдельно на сковороде с небольшим количеством масла. Добавляю немного рассола или воды и томлю под крышкой около 30 минут — так она становится мягкой и насыщенной.
Лук нарезаю, обжариваю до прозрачности, затем добавляю морковь и готовлю до мягкости. В конце вмешиваю томатную пасту и слегка прогреваю.
В процеженный бульон отправляю картофель, варю до полуготовности, затем добавляю перловку, зажарку и тушёную капусту.
Мясо снимаю с костей, нарезаю и возвращаю в кастрюлю. Добавляю лавровый лист, чеснок, специи и томлю всё вместе ещё 10-15 минут на слабом огне.
В самом конце пробую и балансирую вкус: если нужно — добавляю немного сахара и перец для аромата. Даю щам немного настояться.
Примерное время приготовления: 2 часа
