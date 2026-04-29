Щи по-уральски: одной порции хватит, чтобы наесться до отвала — наваристая вкуснятина
Щи по-уральски: одной порции хватит, чтобы наесться до отвала — наваристая вкуснятина

Опубликовано: 29 апреля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Густой и наваристый суп с яркой кислинкой.

Готовлю эти щи, когда хочется чего-то по-настоящему сытного и домашнего — такого, чтобы все просили добавку. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Светлана Печёнкина".

Ингредиенты:

  • свинина на кости — 800 г;

  • квашеная капуста — 400 г;

  • картофель — 400 г;

  • перловая крупа — 3 ст. л.;

  • морковь — 2 шт.;

  • лук репчатый — 3 шт.;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • томатная паста — 2 ст. л.;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • соль, чёрный перец — по вкусу;

  • сметана, зелень — для подачи.

Приготовление

Сначала я промываю перловку и замачиваю её заранее, лучше на ночь. Затем отвариваю почти до готовности и сливаю воду.

Параллельно варю бульон: кладу свинину в кастрюлю, заливаю водой, довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю целую луковицу и морковь и варю до мягкости мяса.

Готовое мясо вынимаю, бульон процеживаю, а овощи убираю. Квашеную капусту тушу отдельно на сковороде с небольшим количеством масла. Добавляю немного рассола или воды и томлю под крышкой около 30 минут — так она становится мягкой и насыщенной.

Лук нарезаю, обжариваю до прозрачности, затем добавляю морковь и готовлю до мягкости. В конце вмешиваю томатную пасту и слегка прогреваю.

В процеженный бульон отправляю картофель, варю до полуготовности, затем добавляю перловку, зажарку и тушёную капусту.

Мясо снимаю с костей, нарезаю и возвращаю в кастрюлю. Добавляю лавровый лист, чеснок, специи и томлю всё вместе ещё 10-15 минут на слабом огне.

В самом конце пробую и балансирую вкус: если нужно — добавляю немного сахара и перец для аромата. Даю щам немного настояться.

Примерное время приготовления: 2 часа

