Хрустящие рулетики из пекинской капусты с ветчиной и сыром: исчезают быстрее, чем вы их готовите

Рецептом вкусной и быстрой закуски поделился автор Дзен-канала "Правильно, готовим!"
Ингредиенты:
пекинская капуста — 12 листьев, ветчина — 200 г, твёрдый сыр — 120 г, сливочный сыр — 120 г, огурец — 100 г, майонез — 1 ст. л., зелень (петрушка или укроп) — небольшой пучок, чеснок — 2 зубчика, соль и перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я нарезаю ветчину и огурец тонкой соломкой. Твёрдый сыр натираю на мелкой тёрке, добавляю сливочный сыр — он делает начинку кремовой и мягкой.
Добавляю измельчённый чеснок, мелко нарезанную зелень и немного майонеза. Всё тщательно перемешиваю и приправляю солью и перцем.
Листья пекинской капусты промываю и обязательно хорошо обсушиваю. Срезаю плотную белую часть, чтобы листья легко сворачивались.
На край каждого листа выкладываю 1,5-2 ложки начинки и аккуратно сворачиваю в рулет. Готовые рулетики выкладываю на блюдо и украшаю зеленью. По желанию можно добавить маслины или зёрна граната — выглядит очень эффектно.
Примерное время приготовления: 15 минут
