Этот салат путают с "шубой", но он в 10 раз вкуснее — попробуйте сами: финский аналог

Для тех, кому "Селёдка под шубой" уже надоела.

Этот салат похож на знаменитую "Селёдку под шубой", но он имеет совсем другое название и придумали его в Финляндии.

Ингредиенты:

селёдка — 1 крупная, свёкла — 1 крупная, картофель — 3 шт., яйца — 3 шт., яблоко — 1 шт., маринованные огурцы — 2-3 шт., лук — 1 шт., майонез — около 200 мл (или смесь майонеза и сметаны 1:1, можно добавить немного горчицы)

Приготовление

Сначала я подготавливаю все ингредиенты. Селёдку разделываю на филе и нарезаю кусочками — не слишком мелко, чтобы она чувствовалась в салате.

Свёклу отвариваю или запекаю, остужаю и нарезаю кубиками. Картофель тоже варю и режу кусочками чуть крупнее обычного.

Маринованные огурцы нарезаю примерно так же, как для винегрета. Лук беру либо сладкий, либо слегка мариную — так вкус получается мягче.

Добавляю варёные яйца, нарезанные кубиками, и яблоко — оно даёт лёгкую кисло-сладкую свежесть, которая идеально балансирует вкус.

Смешиваю все ингредиенты в большой миске и щедро заправляю майонезом (иногда смешиваю его со сметаной и добавляю немного горчицы для пикантности).

И вот тут главный секрет: даю салату настояться в холодильнике. За это время вкусы собираются вместе.

Примерное время приготовления: 50 минут

