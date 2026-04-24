Заливаю селедку соком – получаю рыбку прямиком из Голландии: ароматная, нежная, вкусная
Заливаю селедку соком – получаю рыбку прямиком из Голландии: ароматная, нежная, вкусная

Опубликовано: 24 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
Голландская селедка в яблочном соке

Голландская селедка славится своим нежным вкусом, но ее совсем не обязательно покупать в магазине. Этот изысканный деликатес можно легко приготовить своими руками на собственной кухне.

Рыба получается невероятно нежной, ароматной и пряной. Она станет отличной закуской и украшением любого стола.

Ингредиенты:

  • сельдь - 1 кг;
  • сок яблочный - 1 л.;
  • соль - 90 г;
  • сахар - 50 г;
  • специи (перец черный, кориандр, лавровый лист, душистый перец, семена укропа, паприка) - 10 г.

Способ приготовления

Сельдь тщательно промываем под холодной водой, потрошим и удаляем голову. Затем нарезаем на порционные куски, складываем в контейнер и равномерно посыпаем молотыми специями.

В яблочном соке растворяем соль и сахар, затем заливаем этой смесью сельдь. Убираем контейнер с рыбой в холодильник на 24 часа. По истечении суток мы получаем слабосоленый вариант.

Если же вы хотите получи рыбу с выраженным вкусом, оставьте ее мариноваться на 48 часов. Держать сельдь в рассоле дольше двух суток не стоит.

Лучше переложить готовую рыбу в чистую сухую емкость и залить небольшим количеством растительного масла. Так она сохранит свой нежный вкус и не пересолится.

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить "рыбное сало" из скумбрии.

Автор:
Евгения Сухова
