Заливаю селедку соком – получаю рыбку прямиком из Голландии: ароматная, нежная, вкусная

Голландская селедка славится своим нежным вкусом, но ее совсем не обязательно покупать в магазине. Этот изысканный деликатес можно легко приготовить своими руками на собственной кухне.
Рыба получается невероятно нежной, ароматной и пряной. Она станет отличной закуской и украшением любого стола.
Ингредиенты:
- сельдь - 1 кг;
- сок яблочный - 1 л.;
- соль - 90 г;
- сахар - 50 г;
- специи (перец черный, кориандр, лавровый лист, душистый перец, семена укропа, паприка) - 10 г.
Способ приготовления
Сельдь тщательно промываем под холодной водой, потрошим и удаляем голову. Затем нарезаем на порционные куски, складываем в контейнер и равномерно посыпаем молотыми специями.
В яблочном соке растворяем соль и сахар, затем заливаем этой смесью сельдь. Убираем контейнер с рыбой в холодильник на 24 часа. По истечении суток мы получаем слабосоленый вариант.
Если же вы хотите получи рыбу с выраженным вкусом, оставьте ее мариноваться на 48 часов. Держать сельдь в рассоле дольше двух суток не стоит.
Лучше переложить готовую рыбу в чистую сухую емкость и залить небольшим количеством растительного масла. Так она сохранит свой нежный вкус и не пересолится.
