Готовлю "рыбное сало" – бомбический посол скумбрии: находка для любой хозяйки
Готовлю "рыбное сало" – бомбический посол скумбрии: находка для любой хозяйки

Опубликовано: 23 апреля 2026 10:48
 Проверено редакцией
Как приготовить "рыбное сало" из скумбрии

Жители Крайнего Севера засаливают скумбрию особым способом и называют такую закуску "рыбное сало". Блюдо удобно готовить заранее и хранить в морозилке, а когда захочется - просто достать, нарезать и подать на стол.

Лучше всего такое угощение сочетается с бородинским хлебом и отварной картошкой. Получается сытно, вкусно и невероятно аппетитно. Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина.

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая - 2 шт.;
  • соль поваренная крупная - 1 ст. л.;
  • сахар - 1 ст. л.
  • перец черный молотый - 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • укроп свежий - 100 г;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • масло растительное - 2 ст. л.

Способ приготовления

Скумбрию размораживаем, удаляем голову, внутренности и отделяем кости, чтобы получилось филе. В отдельную миску насыпаем соль, сахар и перец. Посыпаем рыбу этой смесью.

Укроп мелко рубим ножом и выкладываем в другую емкость. Туда же добавляем измельченный чеснок, растительное масло и перемешиваем.

Берем одно филе, выкладываем половину начинки, накрываем вторым филе и плотно заворачиваем в пищевую пленку. Те же действия повторяем со второй рыбой.

Убираем заготовки в холодильник на сутки для просолки, после чего кладем в морозильную камеру. После заморозки нарезаем и дегустируем. Приятного аппетита!

Автор:
Евгения Сухова
