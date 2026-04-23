Готовлю "рыбное сало" – бомбический посол скумбрии: находка для любой хозяйки

Жители Крайнего Севера засаливают скумбрию особым способом и называют такую закуску "рыбное сало". Блюдо удобно готовить заранее и хранить в морозилке, а когда захочется - просто достать, нарезать и подать на стол.
Лучше всего такое угощение сочетается с бородинским хлебом и отварной картошкой. Получается сытно, вкусно и невероятно аппетитно. Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина.
Ингредиенты:
- скумбрия свежемороженая - 2 шт.;
- соль поваренная крупная - 1 ст. л.;
- сахар - 1 ст. л.
- перец черный молотый - 1/2 ч. л.
Для начинки:
- укроп свежий - 100 г;
- чеснок - 2 зубчика;
- масло растительное - 2 ст. л.
Способ приготовления
Скумбрию размораживаем, удаляем голову, внутренности и отделяем кости, чтобы получилось филе. В отдельную миску насыпаем соль, сахар и перец. Посыпаем рыбу этой смесью.
Укроп мелко рубим ножом и выкладываем в другую емкость. Туда же добавляем измельченный чеснок, растительное масло и перемешиваем.
Берем одно филе, выкладываем половину начинки, накрываем вторым филе и плотно заворачиваем в пищевую пленку. Те же действия повторяем со второй рыбой.
Убираем заготовки в холодильник на сутки для просолки, после чего кладем в морозильную камеру. После заморозки нарезаем и дегустируем. Приятного аппетита!
