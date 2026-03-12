Бандитский Петербург: самые криминальные районы культурной столицы – туристу лучше не соваться

Самые опасные районы Санкт-Петербурга

При упоминании культурной столицы России каждый представляет себе шикарные музеи, роскошные театры и, конечно, порядочную образованную публику, которая никогда не откажет в помощи, если оторвавшийся от группы турист заблудится. Между тем сами питерцы знают, что среди них немало асоциальных элементов, которым нельзя доверять и которые привыкли зарабатывать на чужой неосторожности. И проживают они в определенных районах города. Автор дзен-канала "Петербургский странник" рассказал, в каких районах Санкт-Петербурга туристам лучше не появляться, чтобы не стать жертвой некультурного жителя культурной столицы.

Автор блога считает, что следующие районы Питера - самые криминальные.

Невский район

Этот район чаще всего упоминается в криминальных сводках. А все потому, что здесь расположено много общежитий, коммуналок и заброшек, где селятся не самые добропорядочные граждане, а именно мигранты и люди, ведущие асоциальный образ жизни.

"Особенно опасен проспект Обуховской Обороны. Здесь не только история сражений, но и современные "битвы" за кошельки, телефоны и прочие ценности", - отмечает автор блога.

Центральный район

Центральный район – это не только музеи и театры, но и лидирующие позиции по количеству краж и грабежей. Воры и мошенники активизируются в туристический сезон и их жертвами становятся гости города, засмотревшиеся на красоту Северной столицы. Одно мгновенье - и вот вы остались без кошелька, телефона и часов.

Выборгский район

Его зеленые парки и новые жилые комплексы выглядят вполне добропорядочно, но в темное время суток известный парк "Сосновка" превращается в один из самых криминальных уголков района. Здесь много угонов машин, нападений, краж телефонов и других ценностей.

Калининский район

Этот район славится любовью к чужим автомобилям - они здесь пропадают только так! Причем "спросом" у угонщиков пользуются новые машины. Не редкость здесь также убийства и тяжкие телесные повреждения

Приморский район

Это один из самых густонаселенных районов в городе. Новое социальное жилье построено под переселенцев из коммунальных квартир. Практика показывает, что местные маргиналы не оставляют свои "старые привычки", а потому район и входит в список самых криминальных мест города. Правда, преступления здесь все-таки раскрываются довольно часто, но нет гарантии, что задержанный воришка вернет вам кошелек со всем содержимым.

