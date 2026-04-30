Шарф, запах корюшки и холодный гранит: как поймать «правильный» май в Петербурге

Этой весной именно в Северной столице будет благоприятная погода для прогулок.

Несмотря на то, что май в Петербурге считается временем-ловушкой, в этом году именно Северная столица лучше всего подходит для путешествия.

На юге льют дожди, Москва только приходит в себя после похолодания, а город на Неве уже готов к приему туристов. Поэтому Петербург может встретить толпами. Чтобы поездка не превратилась в выживание, стоит знать несколько хитростей.

Одевайтесь как «луковица»

Главная ошибка туриста — верить солнцу. В Петербурге +18°C днем легко превращаются в ощущение +5°C у воды. Коварный ветер с Невы продувает всё насквозь.

Правило слоев: майка, толстовка, ветровка.

Шарф: обязательный аксессуар, даже если вам кажется, что тепло.

обязательный аксессуар, даже если вам кажется, что тепло. Обувь: забудьте про тонкую подошву. Гранитные набережные очень холодные, ноги замерзают моментально.

Не только архитектура, но и запахи

Май — самый ароматный месяц. В середине месяца город начинает благоухать.

Сирень и сакура. Идите в Михайловский сад или в Ботанический сад. Там настоящие цветочные джунгли. Запах огурцов. Да, именно так пахнет легендарная питерская рыбка — корюшка. Ее сезон в самом разгаре. Покупайте в лотках на улице или заказывайте в ресторанах. Это главный гастрономический символ мая.

Белые ночи и мосты

Многие едут за белыми ночами, но в мае они только «подгружаются». Настоящая «белая магия» будет в июне. Зато в мае уже вовсю разводят мосты.

Совет: Навигация уже открыта. Речные трамвайчики — это круто, но берите те, где есть закрытая теплая палуба. На открытом воздухе ночью в мае можно превратиться в ледяную статую за 10 минут.

Транспортные тонкости

В праздники (1 и 9 мая) и в День города (27 мая) центр перекрывают. Станции метро «Адмиралтейская» или «Невский проспект» могут закрыть на вход из-за толп.

Не паникуйте. Просто заранее посмотрите, где находятся соседние станции (например, «Гостиный двор» или «Спасская»), и готовьтесь много ходить пешком.

Что еще важно знать?