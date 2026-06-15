Любителям "тихой охоты" посвящается: названы самые грибные места Карелии - с пустыми корзинами точно не вернетесь

Названы локации Карелии, где много грибов

С наступлением лета начинается сезон "тихой охоты", поэтому грибники активно начинают прочесывать леса. Особой популярностью пользуются леса Карелии. Здесь произрастает около 250 видов съедобных грибов. Но для хорошего "улова" необходимо понимать, где их собирать.

Пряжинский район

Он расположен в южной части Карелии. Грибы можно встретить рядом с деревнями Сяпся и Чуйнавалок, возле Сямозера, поселка Чална.

Лахденпохский район

Этот район расположен на юго-западе республики. Особенно часто грибы встречаются возле Ладожского озера.

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Прионежский район

Находится на юге-востоке Карелии. Грибным является поселок Верхнеолонецкий. Пройдитесь в его окрестностях, а также загляните в сторону деревни Лососинное.

Кондопожский район

"Расположен на юге Карелии. Сюда стоит отправляться за грибами в поселок Гирвас, деревни Красная речка, Тулгуба, Суйсарь, много даров природы возле станции Лучевой", - сообщает КП.

Муезерский район

Отдален от других районов, находится на границе с Финляндией. Считается, что здесь "грибной рай" для любителей тихой охоты.

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Какие грибы можно собирать летом и осенью

Июнь отлично подходит для сбора подберезовиков. В июле и августе начинаются подосиновики, грузди, маслята, белые грибы, лисички. В осенние месяцы чаще всего встречаются рядовки, лисички, белые грибы, маслята, дождевики, вешенки.

Где запрещено собирать грибы в Карелии

Заповедник "Кивач";

Костомукшский заповедник;

Кемь-Лудский участок Кандалакшского заповедника.

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