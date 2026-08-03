Синоптики предупредили: погода предстоящей недели

На юге и в центре Европейской России сохранится жаркая погода до +37°, тогда как Северо-Запад и Урал окажутся во власти циклонов с дождями и прохладой.

На юге страны установится по-настоящему летняя жара. Антициклон обеспечит солнечную погоду, лишь во вторник и среду местами пройдут кратковременные ливни. В Причерноморье и низовьях Волги столбики термометров поднимутся до +37, на склонах Кавказа — до +32. Море у Кавказа прогрето до +27, у крымских берегов — до +26. Об этом рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Поволжье и Центр: солнце и тепло без осадков

В Среднем Поволжье большую часть недели будет солнечно, дожди возможны лишь в начале и конце рабочей недели, но они будут короткими. Температура значительно выше климатической нормы: днём до +31. Центральную Россию защитит антициклон. Солнечная погода сохранится почти всю неделю, лишь в отдельных районах возможны кратковременные грозы. Температура будет расти: в начале недели +23...+28, к середине — до +32.

Северо-Запад и Урал: дожди и прохлада

Северо-Запад окажется под влиянием атлантических циклонов. На севере региона облачность будет плотной, и температура не поднимется выше +20. В южных районах солнце будет чаще выглядывать из-за туч, воздух прогреется до +25. На Урале — циклон. Ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. Днём +20...+25, умеренно тепло.

Сибирь и Дальний Восток: влажно и тепло

В Южной Сибири погода неустойчивая из-за фронтальных разделов. Днём +27...+32, к концу недели станет немного прохладнее. На юге Дальнего Востока повышенная вероятность ливней с грозами. В Приамурье днём +26...+31, на побережье Японского моря — +22...+27.

В Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в первой половине недели возможны грозы, днём +21...+24. Во второй половине дожди маловероятны. В Москве в начале недели +24...+27, к концу недели потеплеет до +31. Грозы возможны лишь в четверг-пятницу.

Вывод

На юге и в центре страны сохранится жаркая погода до +37, на Северо-Западе и Урале — циклоны с дождями и прохладой. В Сибири и на Дальнем Востоке — неустойчиво, с ливнями и температурой до +32.

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