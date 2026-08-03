Городовой / Новости Петербурга / Как носить длинные юбки в 2026 году, чтобы не выглядеть персонажем из прошлого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перестала добавлять сахар в тесто для блинов — и они тоньше, ажурнее, без подгоревших краёв Полезное
Без бензина и лишних споров: Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году Новости Петербурга
Градус выше, ветер сильнее: в Петербурге антициклон передаст эстафету дождям вечером 5 августа Новости Петербурга
Беру кирпич – и домашний "кондей" готов: охладит комнату на 10 градусов за полчаса – эффект продолжительный Новости Петербурга
«Бомжи», внуки и Пискарёвка: Александр Беглов объяснил, почему никогда не уедет из Петербурга Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как носить длинные юбки в 2026 году, чтобы не выглядеть персонажем из прошлого

Опубликовано: 3 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как носить длинные юбки в 2026 году, чтобы не выглядеть персонажем из прошлого
фото legion-media
Как вернуть длинной юбке актуальность

Длинная юбка запросто может выглядеть современно — проблема чаще не в самой вещи, а в привычных сочетаниях. Порой пара деталей способна полностью преобразить силуэт и убрать ощущение «вчерашнего дня».

Устаревшие формулы и как их перезагрузить

Вот несколько типичных комплектов и простые способы сделать их трендовыми:

  • чёрная макси с базовой футболкой и кедами — замените кеды на лаконичные вьетнамки, добавьте полупрозрачную сетку или вязаный джемпер и пару выразительных аксессуаров;
  • шоколадная юбка со свитшотом и кроссовками — смените свитшот на трикотажное поло, а массивную обувь — на лёгкую открытую модель;
  • юбка в горох с рубашкой и туфлями — сочетайте её с полупрозрачным топом и современными вьетнамками, чтобы уйти от ретро-эффекта;
  • бордовая бельевая юбка с закрытым топом и каблуками — добавьте оверсайз-футболку с принтом и яркие аксессуары для расслабленного настроения;
  • льняная юбка на запах с шёлковой блузой — подберите к ней фактурный или вязаный топ, чтобы поддержать природную текстуру ткани.

Вывод

Мода — это свобода экспериментировать, а не следовать строгим правилам, отмечает источник. Достаточно заменить одну деталь — обувь или верх — и привычный образ заиграет по‑новому. Главное — не бояться пробовать и прислушиваться к собственному ощущению комфорта.

Личный опыт автора

Как-то раз я достала любимую макси-юбку и поняла, что комплект выглядит скучно. Добавила к ней топ из сетки и вьетнамки — и образ сразу стал легче. С тех пор я чаще меняю именно обувь и верх, а не саму юбку. Это самый простой способ выглядеть актуально.

Ранее «Городовой» рассказывал о запретах в интерьере, чтобы он не выглядел устаревшим.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью