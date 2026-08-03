Как носить длинные юбки в 2026 году, чтобы не выглядеть персонажем из прошлого

Длинная юбка запросто может выглядеть современно — проблема чаще не в самой вещи, а в привычных сочетаниях. Порой пара деталей способна полностью преобразить силуэт и убрать ощущение «вчерашнего дня».
Устаревшие формулы и как их перезагрузить
Вот несколько типичных комплектов и простые способы сделать их трендовыми:
- чёрная макси с базовой футболкой и кедами — замените кеды на лаконичные вьетнамки, добавьте полупрозрачную сетку или вязаный джемпер и пару выразительных аксессуаров;
- шоколадная юбка со свитшотом и кроссовками — смените свитшот на трикотажное поло, а массивную обувь — на лёгкую открытую модель;
- юбка в горох с рубашкой и туфлями — сочетайте её с полупрозрачным топом и современными вьетнамками, чтобы уйти от ретро-эффекта;
- бордовая бельевая юбка с закрытым топом и каблуками — добавьте оверсайз-футболку с принтом и яркие аксессуары для расслабленного настроения;
- льняная юбка на запах с шёлковой блузой — подберите к ней фактурный или вязаный топ, чтобы поддержать природную текстуру ткани.
Вывод
Мода — это свобода экспериментировать, а не следовать строгим правилам, отмечает источник. Достаточно заменить одну деталь — обувь или верх — и привычный образ заиграет по‑новому. Главное — не бояться пробовать и прислушиваться к собственному ощущению комфорта.
Личный опыт автора
Как-то раз я достала любимую макси-юбку и поняла, что комплект выглядит скучно. Добавила к ней топ из сетки и вьетнамки — и образ сразу стал легче. С тех пор я чаще меняю именно обувь и верх, а не саму юбку. Это самый простой способ выглядеть актуально.
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