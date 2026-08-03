Минус два от нормы: синоптик рассказал, как погода в Петербурге обманет ожидания от августа

Столбик термометра покажет температуру ниже нормы.

В Петербурге стало свежо. Сегодня город оказался на краю антициклона, поэтому жары ждать не стоит. Температура опустилась на пару градусов ниже привычной нормы.

Для прогулок самое то, но лучше прихватить с собой ветровку.

Что на градуснике?

Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в самом Петербурге сегодня будет около +20…+22°. В Ленобласти разброс чуть больше: от +18° до +23°.

Небо затянет облаками, и местами могут пройти короткие дожди. Ничего серьезного, но зонтик лишним не будет.

Давление и ветер

Ветер дует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду — обычный питерский бриз. А вот атмосферное давление сегодня высокое — 763 мм рт. ст.

Это выше нормы, поэтому метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Почему так свежо?

Обычно август в Петербурге мягкий, но сейчас к нам заглянул прохладный воздух с Атлантики. Он не дает солнцу прогреть город до привычных +24°.

Зато дышится очень легко, и в городе нет изнуряющей духоты.

Прогноз на завтра

Во вторник станет еще приятнее. Дожди закончатся, небо прояснится. Днем нас ждут те же комфортные +20…+22°. Ночи пока остаются прохладными — около +14…+16°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ждать подъема воды в Неве и Ладоге пока не стоит.