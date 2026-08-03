«Пять изгибов сокровенных» и ветер с Невы: где ловить дух Блока в Петербурге 7 августа

Петербуржцев ждет интересная программа.

7 августа — особая дата для Петербурга. В этот день, в 1921 году, в своей квартире на улице Декабристов умер Александр Блок. Ему было всего 40 лет.

С тех пор прошло больше века, но город до сих пор говорит его словами. В Северной столице пройдут памятные мероприятия.

Где соберутся поклонники поэта

Центром всех событий станет Музей-квартира Блока. Она находится по адресу: ул. Декабристов, 57, сообщает "Петербургский дневник". Именно здесь поэт провел последние девять лет жизни.

Это место пропитано атмосферой Серебряного века. Здесь сохранились его личные вещи, книги и тот самый стол, за которым создавались великие строки.

Что в программе?

Организаторы постарались уйти от скучных форматов. Вместо обычных лекций гостей ждут живые и интересные события:

Путешествие «Песня последней встречи». Это необычный вечер, где стихи переплетаются с музыкой.

Это необычный вечер, где стихи переплетаются с музыкой. Экскурсия «Город мой неуловимый…». Она будет автобусно-пешеходной. Вы проедете по местам, которые Блок описывал в своих стихах.

Она будет автобусно-пешеходной. Вы проедете по местам, которые Блок описывал в своих стихах. Документальный спектакль. Актеры покажут историю поэта через реальные факты и воспоминания современников.

Почему Блок так важен для Петербурга?

Для Александра Блока город не был просто фоном. Петербург в его стихах — это живое существо. Туманы, белые ночи, широкая Нева и пронизывающий ветер с залива стали героями его произведений.

Если вы читали про «пять изгибов сокровенных» Васильевского острова или Сфинксов у Академии художеств, то знайте — это всё действующие лица в творчестве Блока, отмечает в комитете по культуре Петербурга.

Он видел магию там, где другие замечали только серые стены и сырость.

Как попасть на мероприятия

Все подробности, расписание и билеты можно найти на официальном сайте Музея истории Санкт-Петербурга.

Даже если вы не планируете идти на экскурсию, просто прогуляйтесь в этот день по Коломне — району, где жил поэт. Посмотрите на темную воду каналов и вспомните несколько строк из «Незнакомки».

Это лучший способ почтить память того, кто сделал Петербург по-настоящему мистическим.