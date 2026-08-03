Градус выше, ветер сильнее: в Петербурге антициклон передаст эстафету дождям вечером 5 августа

Пока погоду в Северной столице определяет антициклон.

В Петербурге наконец-то установилась приятная летняя погода. Сейчас за окном «высокое» небо и высокое давление.

Всё это — заслуга огромного антициклона, который пришел к нам с запада и медленно движется вглубь страны.

Пока правит антициклон

Как рассказал в своем канале гланый синоптик Петерюурга Александр Колесов, первая половина недели обещает быть спокойной.

Нас ждет классическое лето: много солнца и почти никаких дождей. Ветер дует с запада, он приятный и освежающий, особенно в разгар дня.

Пик тепла в середине недели

Температура будет только радовать. В начале недели термометры покажут +21…+23 градуса. К среде станет еще теплее — воздух прогреется до +25.

Для Петербурга это идеальный баланс: уже не прохладно, но еще и не изнуряющая жара.

Кстати, вода в Финском заливе сейчас еще сохраняет накопленное тепло, так что вечерние прогулки у воды будут очень комфортными.

Вечер, который всё изменит

К сожалению, «солнечная идиллия» не продлится долго. Уже вечером 5 августа погода начнет портиться. С запада к городу подберется циклон, который принесет с собой первые тучи и осадки.

Чего ждать 6 и 7 августа?

Характер погоды в Петербурге официально поменяется. Влияние циклона усилится, а это значит:

Короткие, но частые дожди станут нормой.

Ветер сменится на юго-западный и станет заметно сильнее.

Небо чаще будет затянуто облаками.

Интересный факт: Август в Петербурге — самый непредсказуемый месяц. Исторически именно в это время город часто накрывают резкие ливни после нескольких дней жары.

Похоже, этот год не станет исключением.

Ранее «Городовой» рассказывал, как погода в Петербурге обманет ожидания от августа.