«Бомжи», внуки и Пискарёвка: Александр Беглов объяснил, почему никогда не уедет из Петербурга

Губернатор рассказал о личном.

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов дал большое интервью ТАСС. Разговор получился не столько о политике, сколько о жизни.

Никуда не уеду

Один из главных вопросов к любому крупному чиновнику: «Куда вы после службы?». Многие ждут переезда в Москву, но Беглов ответил четко — он остается.

Губернатор признался, что просто не видит себя вне Петербурга.

Для него это не просто место работы. Сюда он приехал еще молодым человеком, здесь учился (в инженерно-строительном институте) и строил карьеру.

На Пискаревском мемориале похоронены его родные. Похоже, чемоданного настроения у главы города точно нет.

Работа, за которую не стыдно

Беглов затронул и тему совести. По его словам, в кресле губернатора важно работать так, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза своим детям и внукам.

Про «бомжей» и футбольный хайп

Болельщиков клуба часто называют «бомжами». И Беглов к этому относится на удивление спокойно.

Он напомнил, что в футбольном мире у всех есть прозвища: «Спартак» — это «мясо», а ЦСКА — «кони». Губернатор считает это просто частью фанатской культуры.

Его логика проста: называйте как хотите, главное — результат.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Александр Беглов относится к альтернативному названию Петербурга.