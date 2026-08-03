«Бомжи», внуки и Пискарёвка: Александр Беглов объяснил, почему никогда не уедет из Петербурга

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов дал большое интервью ТАСС. Разговор получился не столько о политике, сколько о жизни.
Никуда не уеду
Один из главных вопросов к любому крупному чиновнику: «Куда вы после службы?». Многие ждут переезда в Москву, но Беглов ответил четко — он остается.
Губернатор признался, что просто не видит себя вне Петербурга.
Для него это не просто место работы. Сюда он приехал еще молодым человеком, здесь учился (в инженерно-строительном институте) и строил карьеру.
На Пискаревском мемориале похоронены его родные. Похоже, чемоданного настроения у главы города точно нет.
Работа, за которую не стыдно
Беглов затронул и тему совести. По его словам, в кресле губернатора важно работать так, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза своим детям и внукам.
Про «бомжей» и футбольный хайп
Болельщиков клуба часто называют «бомжами». И Беглов к этому относится на удивление спокойно.
Он напомнил, что в футбольном мире у всех есть прозвища: «Спартак» — это «мясо», а ЦСКА — «кони». Губернатор считает это просто частью фанатской культуры.
Его логика проста: называйте как хотите, главное — результат.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Александр Беглов относится к альтернативному названию Петербурга.