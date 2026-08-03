Турникеты «для счёта» и скамейки на руинах: что будет с парком Екатерингоф

Парк «Екатерингоф» — место с мощнейшей историей, которое в последние годы выглядело заброшенным. Но новости обнадеживают.
Городской комитет по охране памятников (КГИОП) и руководство парка наконец-то договорились. Теперь у «Екатерингофа» есть четкий план преображения на ближайшие пять лет, сообщает "Деловой Петербург".
Дворца не будет
Многие надеялись, что старинный деревянный дворец, сгоревший еще в 1920-е годы, отстроят заново. Увы, этого не случится.
Восстанавливать исторические павильоны («Ферму», «Мавританский» и «Львиный») тоже не планируют.
Вместо них в парке поставят современные беседки. По форме они будут напоминать исторические, но из современных материалов.
Фундамент законсервиван. Вокруг сделают зону отдыха со скамейками, навесами и стендами, где можно будет почитать о том, как здесь всё выглядело при Петре I.
Спорт, коньки и Пётр I
Парк станет современным пространством для жизни. Вот что там появится:
- Большая зона для спорта с тренажерами.
- Новые детские площадки.
- Зимний каток.
- Памятное место в честь первой морской победы России (именно здесь в 1703 году солдаты Петра I захватили два шведских корабля).
Также обещают починить систему прудов и каналов, высадить новые деревья и разбить цветники.
Платный вход: правда или мифы?
В проекте реставрации заметили странную деталь — турникеты и арки на входах. Горожане тут же забили тревогу: неужели вход станет платным?
Руководство парка успокаивает: плату вводить не собираются. Турникеты нужны только для того, чтобы точно знать, сколько людей гуляет в парке. Это помогает планировать уборку и расходы на содержание.
Контракт на проектирование подписали еще в 2024 году. Цена вопроса — почти 50 миллионов рублей. Однако дело движется медленно.
Екатерингоф — это не просто «еще один парк». Пётр I подарил это имение своей жене Екатерине. Когда-то здесь гремели балы, а по каналам катались на лодках.
В XIX веке это было самое модное место для гуляний в Петербурге. После революции парк пришел в упадок, а в годы войны сильно пострадал.
Сейчас у нас есть шанс увидеть его возрождение, пусть и в современном облике.
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