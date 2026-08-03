Городовой / Новости Петербурга / Турникеты «для счёта» и скамейки на руинах: что будет с парком Екатерингоф
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перестала добавлять сахар в тесто для блинов — и они тоньше, ажурнее, без подгоревших краёв Полезное
Без бензина и лишних споров: Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году Новости Петербурга
Градус выше, ветер сильнее: в Петербурге антициклон передаст эстафету дождям вечером 5 августа Новости Петербурга
Беру кирпич – и домашний "кондей" готов: охладит комнату на 10 градусов за полчаса – эффект продолжительный Новости Петербурга
«Бомжи», внуки и Пискарёвка: Александр Беглов объяснил, почему никогда не уедет из Петербурга Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Турникеты «для счёта» и скамейки на руинах: что будет с парком Екатерингоф

Опубликовано: 3 августа 2026 09:55
 Проверено редакцией
Турникеты «для счёта» и скамейки на руинах: что будет с парком Екатерингоф
Турникеты «для счёта» и скамейки на руинах: что будет с парком Екатерингоф
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Около пяти лет потребуется на ремонт парка.

Парк «Екатерингоф» — место с мощнейшей историей, которое в последние годы выглядело заброшенным. Но новости обнадеживают.

Городской комитет по охране памятников (КГИОП) и руководство парка наконец-то договорились. Теперь у «Екатерингофа» есть четкий план преображения на ближайшие пять лет, сообщает "Деловой Петербург".

Дворца не будет

Многие надеялись, что старинный деревянный дворец, сгоревший еще в 1920-е годы, отстроят заново. Увы, этого не случится.

Восстанавливать исторические павильоны («Ферму», «Мавританский» и «Львиный») тоже не планируют.

Вместо них в парке поставят современные беседки. По форме они будут напоминать исторические, но из современных материалов.

Фундамент законсервиван. Вокруг сделают зону отдыха со скамейками, навесами и стендами, где можно будет почитать о том, как здесь всё выглядело при Петре I.

Спорт, коньки и Пётр I

Парк станет современным пространством для жизни. Вот что там появится:

  • Большая зона для спорта с тренажерами.
  • Новые детские площадки.
  • Зимний каток.
  • Памятное место в честь первой морской победы России (именно здесь в 1703 году солдаты Петра I захватили два шведских корабля).

Также обещают починить систему прудов и каналов, высадить новые деревья и разбить цветники.

Платный вход: правда или мифы?

В проекте реставрации заметили странную деталь — турникеты и арки на входах. Горожане тут же забили тревогу: неужели вход станет платным?

Руководство парка успокаивает: плату вводить не собираются. Турникеты нужны только для того, чтобы точно знать, сколько людей гуляет в парке. Это помогает планировать уборку и расходы на содержание.

Контракт на проектирование подписали еще в 2024 году. Цена вопроса — почти 50 миллионов рублей. Однако дело движется медленно.

Екатерингоф — это не просто «еще один парк». Пётр I подарил это имение своей жене Екатерине. Когда-то здесь гремели балы, а по каналам катались на лодках.

В XIX веке это было самое модное место для гуляний в Петербурге. После революции парк пришел в упадок, а в годы войны сильно пострадал.

Сейчас у нас есть шанс увидеть его возрождение, пусть и в современном облике.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем идти в самый необычный музей Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью