Турникеты «для счёта» и скамейки на руинах: что будет с парком Екатерингоф

Около пяти лет потребуется на ремонт парка.

Парк «Екатерингоф» — место с мощнейшей историей, которое в последние годы выглядело заброшенным. Но новости обнадеживают.

Городской комитет по охране памятников (КГИОП) и руководство парка наконец-то договорились. Теперь у «Екатерингофа» есть четкий план преображения на ближайшие пять лет, сообщает "Деловой Петербург".

Дворца не будет

Многие надеялись, что старинный деревянный дворец, сгоревший еще в 1920-е годы, отстроят заново. Увы, этого не случится.

Восстанавливать исторические павильоны («Ферму», «Мавританский» и «Львиный») тоже не планируют.

Вместо них в парке поставят современные беседки. По форме они будут напоминать исторические, но из современных материалов.

Фундамент законсервиван. Вокруг сделают зону отдыха со скамейками, навесами и стендами, где можно будет почитать о том, как здесь всё выглядело при Петре I.

Спорт, коньки и Пётр I

Парк станет современным пространством для жизни. Вот что там появится:

Большая зона для спорта с тренажерами.

Новые детские площадки.

Зимний каток.

Памятное место в честь первой морской победы России (именно здесь в 1703 году солдаты Петра I захватили два шведских корабля).

Также обещают починить систему прудов и каналов, высадить новые деревья и разбить цветники.

Платный вход: правда или мифы?

В проекте реставрации заметили странную деталь — турникеты и арки на входах. Горожане тут же забили тревогу: неужели вход станет платным?

Руководство парка успокаивает: плату вводить не собираются. Турникеты нужны только для того, чтобы точно знать, сколько людей гуляет в парке. Это помогает планировать уборку и расходы на содержание.

Контракт на проектирование подписали еще в 2024 году. Цена вопроса — почти 50 миллионов рублей. Однако дело движется медленно.

Екатерингоф — это не просто «еще один парк». Пётр I подарил это имение своей жене Екатерине. Когда-то здесь гремели балы, а по каналам катались на лодках.

В XIX веке это было самое модное место для гуляний в Петербурге. После революции парк пришел в упадок, а в годы войны сильно пострадал.

Сейчас у нас есть шанс увидеть его возрождение, пусть и в современном облике.

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