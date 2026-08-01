6 запретов в интерьере 2026 года, чтобы он не выглядел устаревшим

Какие приёмы, ещё недавно бывшие пиком моды, сейчас лучше оставить в прошлом

Ещё недавно идеалом считались лаконичные, почти обезличенные интерьеры, будто сошедшие со страниц глянцевых журналов. Сегодня на первый план выходят комфорт, фактуры и личные акценты — пространство должно быть не только красивым, но и удобным для жизни.

Какие интерьерные решения ушли в прошлое

Вот список трендов, которые утратили актуальность:

открытые полки на кухне — они быстро покрываются пылью и жиром, а поддерживать их «глянцевый» вид в быту почти нереально; лучше выбрать шкафы со стеклянными фасадами — они дают ощущение лёгкости и защищают содержимое; белый мрамор — из‑за массового использования и дешёвых имитаций он потерял статус «роскоши»; сейчас в почёте «тихая роскошь»: оникс, травертин, матовые фактуры; громоздкая мебель — объёмные предметы утяжеляют пространство; в моде лёгкость: подвесные конструкции и модели на тонких ножках; белые кухни без ручек — их стерильность стала выглядеть безлико; теперь ценят фактуру, цвет и выразительную фурнитуру (латунь, кожа и др.); холодный серый — эта палитра делала интерьер похожим на шоурум; ей на смену пришли тёплые, натуральные оттенки; чёрная фурнитура и сантехника — на них слишком заметны все загрязнения; вместо них выбирают цветные металлы: латунь, бронзу, матовое золото.

Вывод

Современный интерьер — это не про идеальную картинку, а про продуманный комфорт и уместные детали. Тренды уходят, а практичность и уют остаются: лучше выбирать решения, которые долго не надоедают и не превращаются в ежедневную головную боль. Об этом сообщает "Novate.ru." (18+).

Главное — чтобы дом отражал характер хозяев и был приятным для жизни, а не просто эффектно смотрелся на фото.

Личный опыт

Пару лет назад хотела кухню «как в журнале»: белую, без ручек, с открытыми полками. Через месяц поняла, что это сплошная уборка. Потом сменила акценты: добавила фактурные фасады, латунные ручки, закрыла полки — и дышать стало легче. Теперь выбираю не по картинке, а по тому, насколько удобно будет пользоваться каждый день: это самый надёжный ориентир.

Ранее «Городовой» рассказывал, как избавиться от пауков в доме.