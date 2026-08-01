От лазеров в порту до тишины у Ахматовой: составляем культурный маршрут по Петербургу в августе

Петербург сейчас буквально разрывается от крутых выставок.

Свет, звук и современное искусство

Если классика навевает скуку, идите в «Севкабель Порт». Там сейчас идет интерактивное шоу Intervals Exhibition.

Это не просто картины на стенах, а магия света и траекторий. Очень атмосферно и инстаграмно, пишет «Питер Online».

На Васильевском острове традиционно ждет «Эрарта». Это самый большой частный музей современного искусства в стране.

Экспозиции там меняются постоянно, так что всегда можно найти что-то странное, дерзкое и любопытное.

Фотография и Турция за 300 рублей

В центре города, на Большой Морской, загляните в РОСФОТО. Сейчас там показывают выставку Камиля Фырата «О Турции».

Это очень колоритные снимки, которые передают дух страны без привычных отельных клише. Главный плюс — цена билета начинается всего от 300 рублей. Идеально для бюджетного, но культурного отдыха.

Уединение: стекло, камень и тишина

Для тех, кто устал от толпы и суеты, есть несколько камерных локаций:

Строгановский дворец: Здесь работают выставки «Стекло в скульптуре» и «Стекло и камень». Это очень изящно и спокойно. Часовня-музей Спаса на Крови: Тут выставили скульптуры Владимира Мильченко. Проект называется «Монолог о вере и памяти» — очень глубокая и личная история. Музей Ахматовой: Если хочется тишины, идите в Фонтанный дом. Всего 10 минут от шумного метро «Маяковская», и вы в другом мире. Там сейчас проходит очень спокойная и вдумчивая выставка.

Дополнительный совет

Многие из этих пространств находятся в исторических зданиях. Например, РОСФОТО расположено в бывшем доме страхового общества «Россия» с потрясающими витражами и лестницами.

Так что смотрите не только на экспонаты, но и по сторонам — сама архитектура Петербурга работает как бесплатный музей.

Ранее «Городовой» рассказывал, как провести 2 августа в петербургском Музее железных дорог.