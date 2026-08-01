Бросили в печь – и нагар с сажей осыпятся прахом: картофельные очистки оставьте «бабушкам»

Новости по теме

Добавляем 2 ложки в топку — и столетняя сажа мигом вылетает в трубу: теперь дымоход чище, чем новый

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1 таблетка на дрова – и дымоход "поет" от чистоты: от векового слоя сажи не осталось и следа – мощная тяга 10 из 10

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Бросили комок в печь – и сажа вылетит со свистом: лезть на крышу для чистки трубы не придется

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1 горсть в топку - и дымоход чище нового: сажа и копоть вылетят со свистом - экспресс-метод

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5 шт. в топку – и дымоход чист до неприличия: от векового слоя сажи не осталось и следа – тяга 10 из 10

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