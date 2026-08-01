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Бросили в печь – и нагар с сажей осыпятся прахом: картофельные очистки оставьте «бабушкам»

Опубликовано: 1 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Бросили в печь – и нагар с сажей осыпятся прахом: картофельные очистки оставьте «бабушкам»
Бросили в печь – и нагар с сажей осыпятся прахом: картофельные очистки оставьте «бабушкам»
Городовой ру
Как избавиться от сажи в дымоходе

Владельцы частных домов и бань, оборудованных печным отоплением, котлами или дровяными каминами, регулярно сталкиваются с проблемой засорения дымоходов. Со временем происходит накопление сажи и других продуктов горения в дымоходных каналах, что требует их периодической очистки.

Традиционные методы, такие как механическая чистка с использованием специальных приспособлений или народные средства (например, сжигание картофельных очистков), имеют свои ограничения. Однако в настоящее время доступны более эффективные и менее трудозатратные решения для поддержания чистоты дымоходов.

Инновационное средство

Одним из таких решений являются специальные пеллеты, предназначенные для устранения засоров в дымоходах каминов, печей и пеллетных котлов. Это средство эффективно борется с копотью, нагаром и сажей, а также способствует очистке котлов от смолистых отложений. Для использования достаточно поместить пеллеты на угли в печи или камине, либо на специальный лоток пеллетного котла (в соответствии с инструкцией), и дать им прогореть в обычном режиме.

Принцип действия

В процессе горения очиститель выделяет активные вещества, которые вступают в реакцию с сажей и копотью на внутренних поверхностях дымохода, способствуя их расщеплению и удалению.

Сажевые частицы поднимаются вверх и рассеиваются в атмосфере. Более тяжелые примеси эффективно удаляются со стенок дымохода и отопительного оборудования, в результате чего все отложения копоти, сажи и смолы оседают на золу.

Такой метод очистки является безопасным, поскольку современные средства при сгорании исключают образование угарного газа, формальдегида или диоксидов. Более того, достигается пролонгированный эффект — процесс самоочистки дымохода продолжается в течение нескольких недель, пишет портал «Теплоком».

Ранее мы рассказали, как избавиться от запаха дачного туалета.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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