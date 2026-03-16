Не просто время: почему часы в Белой столовой Зимнего дворца всегда показывают 2:10

Магия часов в Белой столовой, которые всегда показывают 2:10

В наши дни Зимний дворец известен всему миру как часть комплекса Государственный Эрмитаж. Среди его помещений есть и знаменитая Белая столовая, а в ней - часы, которые всегда показывают 2:10. Посетители редко останавливаются рядом и даже не задумываются о времени, а между тем 2:10 - это не просто время. Это точка, в которой завершилась одна государственная конструкция и началась другая. Подробностями магии числа 2:10 делится гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Белая столовая была создана в XIX веке для императорской семьи по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Интерьер помещения выполнен в стиле неоренессанса: строгая лепнина, белоснежные панели, декоративные камины. После Февральской революции 1917 года дворец заняли учреждения Временного правительства, а его залы стали служить приемными, кабинетами и залами заседаний. Именно в Белой столовой история и обрела точное время.

С 25 на 26 октября Временное правительство было арестовано прямо в этом помещении, и произошло это ровно в 2:10. Отряд революционеров ворвался в здание и к 2 часам добрался до Белой столовой, где в этот момент находились министры. В 2:10 арест состоялся окончательно.

Так и прекратило свое существование Временное правительство. Поэтому часы, показывающие 2:10 - это не случайные цифры, а точка в которой завершилась деятельность одной государственной конструкции и началась другая история.

Ранее "Городовой" рассказывал о красивейшем пригороде Санкт-Петербурга: благородный Павловск — что посмотреть и как добраться.