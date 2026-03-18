Грузинская закуска вкуснее мяса: эти баклажаны с орехами исчезают со стола первыми

Румяные ломтики в сочетании с нежной ореховой начинкой дают яркий, пряный и слегка пикантный вкус. Рецептом закуски поделилась автор Дзен-канала "Женский журнал Cook-s".
Ингредиенты
баклажаны — 2–3 шт., яйца — 2 шт., грецкие орехи — 200 г, майонез — 100 г, чеснок — 4–5 зубчиков, лук — ¼ шт., лимонный сок — 2 ст. л., кинза — небольшой пучок, хмели-сунели — 0,5 ч. л., кориандр — 0,5 ч. л., соль — по вкусу.
Приготовление
Сначала я нарезаю баклажаны кружками толщиной примерно 7–8 мм и заливаю их солевым раствором. Оставляю на 30 минут — так уходит горечь, а сами баклажаны становятся мягче.
Пока готовлю начинку. В блендер отправляю грецкие орехи, воду, чеснок, лук, кинзу и лимонный сок. Добавляю майонез, специи и соль, затем измельчаю до однородной густой пасты. Убираю в холодильник — она станет плотнее и насыщеннее по вкусу.
Баклажаны достаю, обсушиваю бумажными полотенцами. Отдельно взбиваю яйца и перемешиваю с баклажанами, оставляю на 10–15 минут — благодаря этому при жарке они впитывают меньше масла.
Обжариваю кружки на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с двух сторон. Готовые баклажаны выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
На каждый кружок выкладываю немного ореховой начинки и складываю пополам — получаются аккуратные и очень аппетитные дольки.
Примерное время приготовления: 45–60 минут.
