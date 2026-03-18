Городовой / Полезное / Любимое блюдо Льва Толстого: писатель знал толк в кулинарии – рекомендуем попробовать
Любимое блюдо Льва Толстого: писатель знал толк в кулинарии – рекомендуем попробовать

Опубликовано: 18 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Так тыкву вы еще не готовили

Тыква была ввезена на территорию России в XVI веке. Предполагается, что её завезли из Азии персидские купцы, прибывавшие через Астрахань. Известно, что Лев Николаевич Толстой, достигнув пятидесятилетнего возраста, стал приверженцем вегетарианства. Рацион писателя был разнообразным, однако его основу составляла растительная пища. Сегодня мы предлагаем вам приготовить любимое блюдо Льва Николаевича, ключевым ингредиентом которого является тыква.

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • мёд — 3 чайные ложки;
  • корица — 1 чайная ложка;
  • жареные тыквенные семечки — по вкусу.

1. Тыкву необходимо тщательно вымыть, очистить от семян и волокон, оставив кожуру. Нарежьте тыкву дольками, смазывая каждый сегмент мёдом. Сверху посыпьте корицей.

2. Подготовьте форму для запекания, выстелив её пергаментом, и равномерно распределите подготовленные кусочки тыквы.

3. Запекайте в течение 40 минут при температуре 190 °C.

Автор:
Ксения Сафрыгина
