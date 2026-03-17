Рыбные котлеты: их будут есть даже те, кто не любит рыбу – рецепт

Исторически рыбные котлеты произошли от блюда «тельное», которое на Руси готовилось из бескостной рыбы. В праздничные дни повара формировали из рубленого рыбного филе фигурки животных, таких как барашки, свиньи или гуси. В повседневной кухне это блюдо представляло собой простой «кружок тельный». С течением времени рецептура рыбных котлет претерпевала изменения. В XIX веке основным наполнителем для котлет служил картофель, тогда как в XX веке для увеличения калорийности стали использовать панировочные сухари, рис, яйца и сливочное масло.
Ингредиенты:
- белый хлеб — 5 ломтиков;
- молоко — 150 мл;
- лук репчатый — 1 шт.;
- рыбный фарш — 500 гр.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- панировочные сухари — 50 гр.
1. Замочите белый хлеб в молоке на 10 минут.
2. Нарежьте лук и обжарьте его на сковороде до золотистого цвета.
3. Смешайте замоченный хлеб, рыбный фарш, яйцо, остывший обжаренный лук, добавьте соль и перец, затем тщательно перемешайте.
4. Сформируйте котлеты и запанируйте их в сухарях.
5. Обжаривайте котлеты по 5 минут с каждой стороны.
