Рыбные котлеты: их будут есть даже те, кто не любит рыбу – рецепт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рыбные котлеты: их будут есть даже те, кто не любит рыбу – рецепт

Опубликовано: 17 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Рыбные котлеты: их будут есть даже те, кто не любит рыбу – рецепт
Рыбные котлеты: их будут есть даже те, кто не любит рыбу – рецепт
Городовой ру
Рецепт рыбных котлет

Исторически рыбные котлеты произошли от блюда «тельное», которое на Руси готовилось из бескостной рыбы. В праздничные дни повара формировали из рубленого рыбного филе фигурки животных, таких как барашки, свиньи или гуси. В повседневной кухне это блюдо представляло собой простой «кружок тельный». С течением времени рецептура рыбных котлет претерпевала изменения. В XIX веке основным наполнителем для котлет служил картофель, тогда как в XX веке для увеличения калорийности стали использовать панировочные сухари, рис, яйца и сливочное масло.

Ингредиенты:

  • белый хлеб — 5 ломтиков;
  • молоко — 150 мл;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • рыбный фарш — 500 гр.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • панировочные сухари — 50 гр.

1. Замочите белый хлеб в молоке на 10 минут.

2. Нарежьте лук и обжарьте его на сковороде до золотистого цвета.

3. Смешайте замоченный хлеб, рыбный фарш, яйцо, остывший обжаренный лук, добавьте соль и перец, затем тщательно перемешайте.

4. Сформируйте котлеты и запанируйте их в сухарях.

5. Обжаривайте котлеты по 5 минут с каждой стороны.

Ранее мы рассказали, как приготовить закуску из шпрот.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью