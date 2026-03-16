Вкуснятина за копейки: Намазка, которая сразит всех наповал – рецепт

Опубликовано: 16 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Рецепт праздничной намазки из шпрот

Паштет из шпрот является универсальной закуской, способной гармонично дополнить любое застолье. Он может быть подан на бутербродах, канапе, хрустящих гренках или просто намазан на ломтики свежего хлеба. Простота рецепта позволяет приготовить ее даже начинающему кулинару. Мы уверены, что результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты:

  • шпроты в масле — 240 гр;
  • сырок плавленый — 1 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • лимон — 1 долька;
  • майонез — 2 ст. ложки;
  • багет — 1 шт;
  • зелень — по вкусу.

1. Отварите яйца вкрутую, затем охладите их и нарежьте небольшими фрагментами.

2. Откройте банку со шпротами, тщательно слейте масло.

3. Поместите яйца, сыр, лимон и майонез в чашу блендера, измельчите до получения однородной пастообразной консистенции.

4. Нанесите закуску на свежий багет и украсьте свежей зеленью.

Ранее мы рассказали, как приготовить салат из груш и сыра.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Сообщить об ошибке
