Какие концерты пройдут в мае в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 30 апреля 2026 15:15
 Проверено редакцией
оркестр, скрипка
Какие концерты пройдут в мае в Санкт-Петербурге?
В мае 2026 года в Санкт-Петербурге запланирована насыщенная музыкальная программа — от классических концертов до современных поп- и рок-выступлений.

Май 2026 года в Санкт-Петербурге обещает быть насыщенным музыкальными событиями — от классических концертов до современных поп- и рок-выступлений. Город традиционно становится площадкой для фестивалей, тематических программ и сольных концертов известных исполнителей.

Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна»

Одно из центральных событий месяца — фестиваль современной академической музыки «Ленинградская музыкальная весна». Он пройдёт 16 мая с 12:00 до 23:00 в культурном квартале Брусницын (Кожевенная линия, 30). В программе — симфонические, хоровые, камерные акустические и электронные сочинения, опусы для оркестра русских народных инструментов, а также джаз, эстрада и кроссовер. Названия концертов отражают широту вдохновения: от «Симфонического вайба» и «Неискусственного интеллекта» до «Песнопений и молитв».

Концерт симфонического оркестра

1 мая в Большом зале филармонии (Михайловская улица, 2) состоится концерт Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева. В программе — Первая симфония Шостаковича и музыка балета «Весна священная» Стравинского. Также в мае в филармонии пройдут концерты с дирижёрами Феликсом Коробовым, Анатолием Рыбалко (программа-реконструкция концерта 1942 года), Павлом Балеффом и другими, а также вечер современной музыки камерного оркестра «Дивертисмент».

Поп- и рок-концерты

В мае в Санкт-Петербурге выступят популярные исполнители:

  • Andro. Концерт пройдёт 11 мая в 19:30 в клубе «Космонавт».
  • Асия. Выступление запланировано на 14 мая в 20:00 в том же клубе.
  • Mary Gu. Концерт состоится 15 мая в 20:00 в клубе «А2».
  • Ваня Лисицын. Выступит 16 мая в 20:00.
  • Группа «Винтаж». Концерт пройдёт 16 мая в 20:00 в клубе «Sound».
  • Токсис. Специальный шоу-концерт состоится 24 мая в 17:00 в клубе Sound (Кожевенная линия, 40, литера Б).
  • Waka Flocka Flame. Один из самых влиятельных артистов современной хип-хоп-сцены выступит 28 мая в 19:00 в клубе «А2» (проспект Медиков, 3).
  • Также в мае запланированы концерты группы «Дайте танк (!)» (22 мая в 20:00 в клубе «А2»), Drummatix (22 мая в 20:00 в Aurora Concert Hall), Сергея Пенкина (22 мая в 19:00 в БКЗ «Октябрьский») и других исполнителей.
Пономарева Дарина
