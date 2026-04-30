Какие концерты пройдут в мае в Санкт-Петербурге?

Май 2026 года в Санкт-Петербурге обещает быть насыщенным музыкальными событиями — от классических концертов до современных поп- и рок-выступлений. Город традиционно становится площадкой для фестивалей, тематических программ и сольных концертов известных исполнителей.
Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна»
Одно из центральных событий месяца — фестиваль современной академической музыки «Ленинградская музыкальная весна». Он пройдёт 16 мая с 12:00 до 23:00 в культурном квартале Брусницын (Кожевенная линия, 30). В программе — симфонические, хоровые, камерные акустические и электронные сочинения, опусы для оркестра русских народных инструментов, а также джаз, эстрада и кроссовер. Названия концертов отражают широту вдохновения: от «Симфонического вайба» и «Неискусственного интеллекта» до «Песнопений и молитв».
Концерт симфонического оркестра
1 мая в Большом зале филармонии (Михайловская улица, 2) состоится концерт Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева. В программе — Первая симфония Шостаковича и музыка балета «Весна священная» Стравинского. Также в мае в филармонии пройдут концерты с дирижёрами Феликсом Коробовым, Анатолием Рыбалко (программа-реконструкция концерта 1942 года), Павлом Балеффом и другими, а также вечер современной музыки камерного оркестра «Дивертисмент».
Поп- и рок-концерты
В мае в Санкт-Петербурге выступят популярные исполнители:
- Andro. Концерт пройдёт 11 мая в 19:30 в клубе «Космонавт».
- Асия. Выступление запланировано на 14 мая в 20:00 в том же клубе.
- Mary Gu. Концерт состоится 15 мая в 20:00 в клубе «А2».
- Ваня Лисицын. Выступит 16 мая в 20:00.
- Группа «Винтаж». Концерт пройдёт 16 мая в 20:00 в клубе «Sound».
- Токсис. Специальный шоу-концерт состоится 24 мая в 17:00 в клубе Sound (Кожевенная линия, 40, литера Б).
- Waka Flocka Flame. Один из самых влиятельных артистов современной хип-хоп-сцены выступит 28 мая в 19:00 в клубе «А2» (проспект Медиков, 3).
- Также в мае запланированы концерты группы «Дайте танк (!)» (22 мая в 20:00 в клубе «А2»), Drummatix (22 мая в 20:00 в Aurora Concert Hall), Сергея Пенкина (22 мая в 19:00 в БКЗ «Октябрьский») и других исполнителей.