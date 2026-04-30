ИИ почувствует даже усталость в голосе: как петербургский транспорт превращается в гаджет на колесах

Технология позволяет определить, насколько опасно водитель управляет автобусом, засыпает ли за рулём и отвлекается.

Ежедневно сотни тысяч петербуржцев доверяют свои жизни водителям автобусов и трамваев. Но водители — тоже люди. Они устают, отвлекаются или просто могут почувствовать себя плохо.

Чтобы исключить человеческий фактор, в Петербурге начали массово внедрять «электронных помощников» с искусственным интеллектом.

Сегодня такая система стоит уже в каждом третьем городском автобусе, троллейбусе и трамвае. Рассказываем, как это работает и почему это важно для каждого из нас.

Как ИИ «читает» человека

Представьте: в кабине установлена небольшая камера. Она не просто записывает видео, а в реальном времени анализирует лицо водителя, сообщает "ДП".

Нейросеть знает, как часто человек должен моргать и как выглядит его лицо, когда он начинает засыпать.

Система учитывает всё:

Взгляд: если водитель слишком долго смотрит в телефон или в боковое окно, система подаст сигнал.

если водитель слишком долго смотрит в телефон или в боковое окно, система подаст сигнал. Мимику: частые зевки или опущенные веки — явный признак усталости.

частые зевки или опущенные веки — явный признак усталости. Индивидуальность: ИИ привыкает к конкретному человеку. Ему не мешают очки, разрез глаз или манера речи. Сначала программа «учится», а потом безошибочно понимает, когда поведение водителя становится опасным.

Сиденье, которое не даст уснуть

Обычный звуковой сигнал можно не услышать из-за шума улицы или музыки. Поэтому разработчики пошли дальше. В сиденье водителя встроили специальный вибромодуль.

Если датчики видят, что водитель закрыл глаза или «клюет носом», кресло начинает ощутимо вибрировать. Это мгновенно приводит человека в чувство, сообщили "ДП" в "Транстелематика. Группа компаний Итэлма".

Одновременно с этим сигнал тревоги улетает диспетчеру. Если ситуация критическая, водителя могут просто снять с рейса и отправить отдыхать.

Контроль не только внутри, но и снаружи

Умная система следит не только за состоянием человека, но и за дорогой. Она работает как продвинутый видеорегистратор:

Предупреждает об опасном сближении с машиной впереди.

Замечает, если автобус начинает вилять или уходить с полосы без поворотника.

Фиксирует резкие торможения.

Это дисциплинирует. Водители знают: компьютер видит каждое нарушение, поэтому ездят аккуратнее.

Парк «умного» транспорта в Петербурге будет только расти. В этом году город закупит еще более сотни новых троллейбусов и трамваев с ИИ «на борту». Постепенно такая система станет такой же привычной вещью, как ремни безопасности.