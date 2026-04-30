Как пережил блокаду Ленинграда Летний сад?

Летний сад в годы блокады Ленинграда пережил тяжёлые испытания, но благодаря самоотверженности горожан и специалистов удалось сохранить его культурное и природное наследие. Этот парк, созданный по воле Петра I, стал символом стойкости и стремления к жизни даже в самых суровых условиях.

Спасение скульптур

1 июля 1941 года Летний сад закрыли для посетителей, а на его территории установили зенитную батарею для противовоздушной обороны города. Многочисленные скульптуры парка не могли эвакуировать, поэтому их решили спрятать в земле. Мраморные статуи заворачивали в промасленную бумагу или мешковину, засыпали песком, накрывали досками или упаковывали в ящики, а затем зарывали в траншеи. Сверху ямы маскировали газоном, а чтобы не потерять расположение скульптур, составляли подробные планы с привязкой к деревьям.

Некоторые памятники укрывали иначе. Например, над трёхметровым памятником Крылову возвели конструкцию из брёвен и досок, обложили мешками с песком — так монумент удалось спасти от разрушения.

Интересно, что в Летнем саду взорвался не один десяток бомб, но ни одна скульптура не пострадала. Укрытые в земле мраморные статуи за годы войны покрылись ржавчиной, и их восстановление потребовало кропотливой работы реставраторов.

В спасении скульптур участвовала и Анна Ахматова. Она вместе с другими жителями Ленинграда работала на отрывке траншей для укрытия статуй. Поэтесса лично помогала зарывать свою любимую скульптуру «Ночь» работы итальянского мастера Джованни Бонацца. Позже Ахматова посвятила этому событию стихотворение «Ноченька».

Огороды в парке

Острый дефицит продовольствия заставил горожан искать способы создать собственный продовольственный запас. Под огороды выделяли все пустыри, сады, стадионы, парки и скверы. В Летнем саду на грядках росли белокочанная и цветная капуста, морковь, свёкла, картофель и укроп.

Весной 1942 года в парадном партере Летнего сада разбили «школьные» огороды. За посадками ухаживали учителя и школьники Дзержинского района. На месте Гербового фонтана была большая клумба с капустой, морковью и свёклой. В память об этих событиях одна из аллей сада сегодня называется Школьной.

Дети в Летнем саду не только работали на грядках, но и проводили досуг. Это было похоже на пионерский лагерь: ребята играли на свежем воздухе и даже купались в Лебяжьей канавке.

Выращивание овощей не только помогало выжить, но и внушало людям надежду. В условиях безысходности и страха за будущее возможность видеть, как что-то растёт и развивается, давала жителям Ленинграда чувство контроля над жизнью.

Ущерб и восстановление

В августе 1943 года была создана комиссия для оценки ущерба, нанесённого Летнему саду во время блокады. К 24 декабря 1943 года на основании экспертных заключений был составлен акт. Общий ущерб составил 29 249 470 рублей, из них по зелёному хозяйству — 21 390 000 рублей.

Безвозвратно было потеряно 328 деревьев и 360 кустарников. Многие растения получили ранения от бомб и снарядов, от которых они усохли в послевоенные годы. Но большинство растений Летнего сада удалось сохранить благодаря стараниям работников сада.

Восстановление началось уже в 1944 году. Были сделаны газоны на месте огородов, засыпаны щели для укрытия от обстрелов и бомбардировок, частично восстановлены дорожки. Летом 1944 года Летний сад открыли для посетителей.

