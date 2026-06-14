Огород в мешках: африканская технология, которая работает даже на крохотных участках

Выращивание огородных культур в мешках

Хотя многие воспринимают выращивание овощей в мешках как современную тенденцию в садоводстве, эта методика зародилась в Африке. Там она применялась для получения урожая на неплодородных почвах в условиях дефицита водных ресурсов.

В настоящее время "грядки в мешках" позволяют оптимизировать использование пространства и культивировать овощи даже на участках, непригодных для традиционного огородничества.

Перечень культур, пригодных для выращивания: картофель, томаты, огурцы, перец, баклажаны, морковь, зелень и пряные травы, клубника. Рекомендациями поделились специалисты газеты "Хозяйство".

Преимущества данного метода:

Экономия пространства . Мешки могут быть размещены на компактных участках, террасах, балконах или в непосредственной близости от строений.

Мобильность . При необходимости грядку легко переместить в более освещенное место или защитить от неблагоприятных погодных условий.

Контроль качества почвы . Даже при наличии тяжелых глинистых или истощенных почв на участке, в мешок можно поместить плодородную смесь для обеспечения высокого урожая.

Сокращение количества сорняков . Прополка требует минимальных временных затрат, а борьба с сорняками значительно упрощается.

Защита от вредителей . Посадки в мешках менее подвержены повреждениям со стороны медведки, кротов и некоторых почвенных вредителей.

Как правильно заполнить мешок?

На дно мешка уложите дренажный слой из щебня, гальки или керамзита.

Заполните мешок плодородной смесью, состоящей из садовой земли, компоста и перегноя.

Для обеспечения равномерного распределения влаги рекомендуется установить в центре вертикальную колонну из камней или перфорированную пластиковую трубу.

Сделайте отверстия для отвода излишков воды.

Единственным существенным недостатком является более быстрое пересыхание почвы в мешках по сравнению с обычными грядками. Следовательно, растениям потребуется более частый полив.

Полезный совет: светлые мешки нагреваются меньше тёмных, а слой мульчи на поверхности способствует сохранению влаги и сокращению частоты поливов.

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