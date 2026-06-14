Огород в мешках: африканская технология, которая работает даже на крохотных участках

Хотя многие воспринимают выращивание овощей в мешках как современную тенденцию в садоводстве, эта методика зародилась в Африке. Там она применялась для получения урожая на неплодородных почвах в условиях дефицита водных ресурсов.
В настоящее время "грядки в мешках" позволяют оптимизировать использование пространства и культивировать овощи даже на участках, непригодных для традиционного огородничества.
Перечень культур, пригодных для выращивания: картофель, томаты, огурцы, перец, баклажаны, морковь, зелень и пряные травы, клубника. Рекомендациями поделились специалисты газеты "Хозяйство".
Преимущества данного метода:
Экономия пространства. Мешки могут быть размещены на компактных участках, террасах, балконах или в непосредственной близости от строений.
Мобильность. При необходимости грядку легко переместить в более освещенное место или защитить от неблагоприятных погодных условий.
Контроль качества почвы. Даже при наличии тяжелых глинистых или истощенных почв на участке, в мешок можно поместить плодородную смесь для обеспечения высокого урожая.
Сокращение количества сорняков. Прополка требует минимальных временных затрат, а борьба с сорняками значительно упрощается.
Защита от вредителей. Посадки в мешках менее подвержены повреждениям со стороны медведки, кротов и некоторых почвенных вредителей.
Как правильно заполнить мешок?
- На дно мешка уложите дренажный слой из щебня, гальки или керамзита.
- Заполните мешок плодородной смесью, состоящей из садовой земли, компоста и перегноя.
- Для обеспечения равномерного распределения влаги рекомендуется установить в центре вертикальную колонну из камней или перфорированную пластиковую трубу.
- Сделайте отверстия для отвода излишков воды.
Единственным существенным недостатком является более быстрое пересыхание почвы в мешках по сравнению с обычными грядками. Следовательно, растениям потребуется более частый полив.
Полезный совет: светлые мешки нагреваются меньше тёмных, а слой мульчи на поверхности способствует сохранению влаги и сокращению частоты поливов.
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