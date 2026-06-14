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Будут цвести все лето: эти растения станут настоящим украшением сада – неприхотливые и яркие

Опубликовано: 14 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Будут цвести все лето: эти растения станут настоящим украшением сада – неприхотливые и яркие
Будут цвести все лето: эти растения станут настоящим украшением сада – неприхотливые и яркие
Городовой ру
Идеальные растения для сада

Представляем вашему вниманию подборку эстетически привлекательных и нетребовательных в уходе цветочных культур, которые обеспечат непрерывное цветение на протяжении всего сезона. Эти растения оптимально подходят для оформления клумб, а также для выращивания в контейнерах на террасах или балконах.

Бальзамин

Формирует компактные кусты, обильно покрытые крупными полумахровыми цветками разнообразных оттенков. Отличается продолжительным и пышным цветением, охватывающим период с июня до наступления заморозков в октябре-ноябре.

Бегония

Эффектное растение с крупными, яркими цветками, способное цвести круглогодично при условии соблюдения правильных условий выращивания. Для успешного культивирования необходима полутень и умеренный режим полива.

Душистый горошек

Однолетнее растение, характеризующееся мелкими, изящными цветками различных оттенков, источающими тонкий, приятный аромат. Высота большинства сортов достигает 2-3 метров. Предпочитает солнечные участки и регулярный полив.

Петуния

Неприхотливое растение, отличающееся высокой скоростью роста и воздушными, привлекательными цветками ярких оттенков. Способна цвести на протяжении всего сезона. Петуния светолюбива и относительно проста в уходе.

Лобелия

Представляет собой объемные сферические соцветия, сформированные множеством мелких цветков голубого, фиолетового, розового или белого оттенка. Для оптимального роста лобелии рекомендуется поддерживать регулярный умеренный полив.

Настурция

Эффектное, неприхотливое растение с махровыми соцветиями, отличающимися продолжительным периодом цветения. Данное растение не требует сложного ухода, кроме обеспечения адекватного полива.

Герань

Мощное многолетнее растение с обильным цветением. Отличается простотой в выращивании и высокой адаптивностью к разнообразным условиям произрастания.

Фуксия

Изысканное растение с необычными цветами, поражающее многообразием форм, размеров и окрасок. Ключевыми аспектами успешного выращивания являются обеспечение рассеянного освещения, защита от холодных сквозняков и предотвращение чрезмерной сухости.

Флокс

Яркие, обильноцветущие многолетники, сохраняющие декоративность на протяжении всего сезона. Эффектно смотрятся как в групповых, так и в одиночных посадках, а также в составе цветочных композиций. Обладают высокой морозостойкостью. Хорошо развиваются как на солнечных участках, так и в полутени.

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Автор:
Ксения Давыдова
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