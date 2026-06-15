Поливайте морковь так – вырастет с локоть и слаще меда: июньские советы агронома К. Давыдовой

Чтобы вырастить длинную, ровную и сладкую морковь, недостаточно просто посеять семена и ждать урожая. Главную роль здесь играет правильная агротехника, и в особенности — грамотный полив.
Многие дачники совершают типичные ошибки, из-за которых корнеплоды мельчают, искривляются и теряют вкус. Возьмите на вооружение несколько четких правил от агронома с 20-летним стажем Ксении Давыдовой. Специально для сайта «Городовой» выпускница ТСХА рассказала о важных нюансах.
Рыхлите почву после каждого увлажнения
Сразу после дождя или полива не оставляйте грядку без внимания. Прорыхлите междурядья на глубину не менее 8 см. Такой прием делает почву легкой и воздухопроницаемой, насыщает корни кислородом.
Помните: если пропустить этот шаг, земля затвердеет, корнеплодам будет трудно пробиваться вниз, и они начнут искривляться.
Поливайте редко, но обильно
Не поливайте морковь каждый день по чуть-чуть. Дождитесь, когда верхний слой грунта просохнет на глубину 5 см. Затем увлажните грядку так, чтобы вода промочила почву примерно на 10 см.
Ориентировочная частота — раз в неделю, но корректируйте ее в зависимости от погоды. И запомните главное: за 14 дней до уборки урожая полив полностью прекратите. Если идут дожди, остановитесь за 21 день.
Избегайте двух типичных ошибок
Помимо режима полива, на качество корнеплодов влияют еще два фактора:
- Азотные подкормки в середине лета. Не вносите азот во второй половине сезона. Иначе морковь направит все силы на пышную ботву, а корнеплоды останутся мелкими и кривыми.
- Морковная муха. Ее личинки прогрызают ходы в корнеплодах, из-за чего те растут горькими и уродливыми. Эффективная защита — сажайте морковь вперемежку с луком.
Вывод
Обеспечьте моркови редкий глубокий полив с рыхлением, избегайте азота в середине лета и подружите грядку с луком — тогда корнеплоды вырастут длинными, ровными и сладкими.
Личный опыт
Раньше автор «Городового» Алина Владимирова поливала морковь часто и понемногу, а про рыхление забывала. В итоге собирала кривые «хвостики». Теперь она следует этим правилам — и урожай всегда радует ровными, крупными корнеплодами.
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